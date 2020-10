Elbetal bleibt weiter ungeschlagen

Fußball-Kreisliga A

+ © Joachim Hofmeister Gleich klingelt es im Schöneberger Kasten: Can Karahan ist auf dem Weg zum 3:1 für Elbetal. © Joachim Hofmeister

Nichts Neues an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A. Der noch ungeschlagene Spitzenreiter Elbetal ließ in Schöneberg nichts anbrennen, konnte als 5:2-Sieger den Heimweg antreten. Auch die Mitverfolger Altenhasungen/Oelshausen/Istha sowie Schauenburg II blieben in der Erfolgsspur. Die Erpetaler gaben Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II mit 3:1 das Nachsehen, die Schauenburger ließen Riede mit 5:2 abblitzen. Dagegen gab es für Weser/Diemel einen Dämpfer. zogen sie doch bei Hombressen/Udenhausen II mit 2:5 den Kürzeren.