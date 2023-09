Kreisfußball Hann. Münden: Elfer sind nun eine sichere Bank

Auffälligkeiten des Spieltags

+ © Per Schröter Treffsicher vom Punkt: Werratals Verteidiger Timon Alt. © Per Schröter

Ein treffsicherer Verteidiger, ein toller Moment nach langer Verletzung, eine Geste des Trainers und ein Sturmtalent – wir fassen die Auffälligkeiten des Wochenendes im heimischen Fußball zusammen.

SG Werratal

Als Innenverteidiger gehört Toreschießen nicht gerade zu seiner Aufgabenbeschreibung. Umso bemerkenswerter ist es daher, dass Timon Alt beim Bezirksligisten SG Werratal seit über einem Jahr jeden Elfmeter schießt. So auch am Sonntag, als er gegen Osterode den 1:0-Führungstreffer erzielte. „Ich mag das, ich habe schon immer gerne Verantwortung übernommen“, meinte Alt, der am Sonntag bereits seinen zweiten Saisontreffer vom Punkt aus erzielte, nach dem Spiel. Als er vor zwei Jahren zur SG kam, seien Elfmeter dort in seiner ersten Saison „eine Katastrophe“ gewesen. „Da habe den Jungs gesagt, dass ich das übernehme“, so Alt. Fünfmal sei er im Verlauf der vergangenen Spielzeit angetreten, fünfmal habe er getroffen. Den ersten Elfmeter vergeben habe er in dieser Saison im Pokalspiel gegen Nörten. „Aber da habe ich sofort gesagt, dass der nächste wieder meiner ist.“ Und der traf dann auch gleich wieder ins Schwarze.

Seinen ersten Auftritt im Trikot der SG Werratal hatte am Sonntag Julian Schmand, der in der Sommerpause vom TuSpo Weser Gimte zum Bezirksligisten gewechselt war, seither aber mit einer langwierigen Wadenverletzung zu kämpfen hatte. „Das war ein geiler Moment“, meinte Schmand über seine Einwechslung in der 85. Minute beim Stand von 2:2. Noch geiler wäre es geworden, hätte sein spektakulärer Seitfallzieher Sekunden vor Schluss den Weg ins Tor gefunden. „Julian hat im Training immer wieder gezeigt, was er kann und wir werden sicher noch viel Spaß an ihm haben“, ist auch Trainer Matthias Weise von den Qualitäten des Stürmers überzeugt.

Bonaforther SV

Zu einem nicht unbedingt alltäglichen Wechsel entschloss sich der neue Trainer des Bonaforther SV, Dzevad Gracic: Beim 2:1-Auswärtssieg bei Puma Göttingen wechselte der ehemalige Gimter Mitte der zweiten Halbzeit seinen Torhüter. Für den zuvor gut haltenden Artur Reiberger kam Routinier Michael Trapp. Und warum nun? Eine verletzung lag jedenfalls nicht vor „Ich hatte Mike schon vor dem Spiel gesagt, dass er Spielzeit erhalten werde; das hatte er sich auch absolut verdient“, so Gracic. Gut, dass sich der Coach auf beide Keeper verlassen konnte, denn Trapp hatte gegen das Tabellenschlusslicht noch einige Bälle zu parieren.

SG Landwehrhagen/Benterode

In der Kasseler Kreisoberliga zieht Bosporus Kassel seine Kreise an der Tabellenspitze (klares 4:0 bei Fortuna Kassel). Währenddessen freut sich die SG Landwehrhagen/Benterode über ein Eigengewächs: Die beiden Tore beim 3:1-Erfolg bei der SVH Kassel waren für Tom Alheidt bereits die Treffer Nummer drei und vier. Insgesamt hat die SG bislang neun Saisontore erzielt. „Tom ist wirklich außergewöhnlich“, sagt sein Trainer, Andreas Kühne. „Normalerweise brauchen Jugendspieler ein halbes Jahr, um bei den Männern richtig anzukommen, aber bei Tom ist das alles viel schneller gegangen.“ (Per Schröter und Manuel Brandenstein)