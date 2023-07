Elfmeter großes Thema in 1. Pokalrunde

Fußballkreis Kassel

+ © Brandenstein, Manuel Druck über die linke Seite: Niklas Kudzma (Landwehrhagen/Benterode) im Pokalspiel auf dem Niester Fußballplatz. © Brandenstein, Manuel

Beide Staufenberger Vereine sind in der 1. Kreispokalrunde ausgeschieden. In Nieste erlebten die Zuschauer ein Elfmeterdrama.

Staufenberg – Die Staufenberger Fußballvereine mussten in der ersten Kreispokalrunde die Segel streichen. Besonders bitter lief es für die SG Landwehrhagen/Benterode.

Tuspo Nieste - SG Landwehrhagen/Benterode 5:4 im Elfmeterschießen 2:2 (1:2). Vor rund 300 Zuschauern sahen die Gäste lange wie der Sieger aus. Nach einer starken ersten Halbzeit lagen sie mit 2:1 in Führung. Nieste war durch einen Pressschlag in Führung gegangen (Buhse). Auf der Gegenseite verwandelte der bestens aufgelegte Maik Woltert einen Elfer, und Michel Schönebach traf zum 1:2. Danach machten die Niester zwar mächtig Druck, doch die Gäste wirkten bei ihren flüssig aufgezogenen Kontern ebenso gefährlich. Trotzdem benötigte die SG vor allem das Können ihres Torhüters Luis Schönebach, um die knappe Führung zu behaupten: Zweimal hatte Verteidiger Leon Dülfer im eigenen Strafraum Fynn Droese etwas ungestüm zu Fall gebracht, zweimal gab es Strafstoß. Doch Luis Schönebach tauchte sowohl gegen den ersten Schützen, Ben Buhse (58.), als auch vier Minuten später gegen Luca Versen ins bedrohte Eck. In der 85. Minute war es aber ausgerechnet der Ex-Escheröder Kamill Kwiotek, der unmittelbar nach seiner Einwechslung zum 2:2 traf und sein Team ins Elfmeterschießen rettete. Hier hatte letztlich Tim Herrmann mit einem Lattentreffer Pech und Niestes Torhüter Lennart Anders wurde mit seinem verwandelten Elfer zum gefeierten Helden. Eine umgehende Möglichkeit zur Revanche bietet sich in zwei Wochen beim Liga-Auftakt gegen denselben Gegner.

SG Escherode/Uschlag - SVH Kassel 0:4 (0:1). Gegen die eine Klasse höher spielenden Kasseler musste die ersatzgeschwächte SG eine klare Niederlage einstecken. Ohne gestandene Akteure wie Morales, Kördel oder den noch gesperrten Jannik Schauwecker lief im Vorwärtsgang nicht viel. Kassel störte früh im Spielaufbau und sorgte immer wieder für Verwirrung. „Entscheidend war aber vor allem, dass wir eine unheimlich hohe Zahl an individuellen Fehlern hatten. Uns schmerzt halt jeder Ausfall“, sagte SG-Trainer Michael Kosch. Die Kasseler Tore erzielten Joswig (8.) und Geldmacher (52., 85., 90.).