Das Ende einer Ära: Trainer André Fröhlich hört bei der FSG Gudensberg auf

Gruppenliga:

André Fröhlich hört im Sommer als Trainer der FSG auf.

Im Sommer endet eine Ära: André Fröhlich hört nach dieser Saison als Trainer des Fußball-Gruppenligisten FSG Gudensberg auf.

Gudensberg – „Ich möchte erst mal eine Pause machen und plane etwa im September eine längere Reise. So dankbar ich bin, dass mir als junger Trainer von Vereinsseite das Vertrauen geschenkt wurde, muss ich feststellen, dass vor allem die letzten zwei Jahre verdammt viel Kraft gekostet haben“, sagt der 32-Jährige, der zudem seit Oktober beruflich in Göttingen stärker eingespannt ist als zuvor.

Fröhlich spielte selbst bis zur Gruppenliga für seinen Heimatverein. Von 2009 bis 2015 war er Jugendtrainer. In der Saison 2016/2017 war er spielender Co-Trainer unter Mike Reinemann und wurde nach dem Aufstieg 2017 Coach in der Kreisoberliga. Der A-Lizenz-Inhaber führte Gudensberg zum Durchmarsch und 2020 als größten Vereinserfolg in die Verbandsliga.

Titel im Pokal noch möglich

Nach dem Abstieg in 2022 läuft es auch in dieser Spielzeit nicht rund. Als Tabellenelfter ist der Klassenerhalt noch nicht fix. Dennoch könnte sich Fröhlich, der im Stammverein in Obervorschütz weiter Vorstandsarbeit leistet, mit einem Titel verabschieden. Denn am 17. Mai spielt die FSG ihr Halbfinale im Kreispokal beim TSV Mengsberg. (von Sebastian Schmidt)