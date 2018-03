Nach Winterausfällen: Englische Wochen für nordhessische Fußballer 

In Carlsdorf hofft man, dass das Spiel am Sonntag gegen Zierenberg stattfinden kann. Schon jetzt ist der Zeitplan bis zum Saisonende eng. Binnen 77 Tagen muss der TSV 17 Mal antreten. Mehr Spiele hat kein anderer Verein zu absolvieren.

Hofgeismar. Eine Mammutaufgabe steht vor den nordhessischen Fußballern. Seit Oktober gab es, verbunden mit dem Wintereinbruch, zahlreiche Spielausfälle.

Die Folge ist, dass die Kicker im Dauereinsatz sein werden – wenn denn wieder gespielt werden kann. Besonders stark betroffen ist die Kreisoberliga. 15 Teams spielen in der Klasse – 28 Begegnungen haben sie also zu absolvieren. Doch manche, wie Ersen, Weidelsburg, Grebenstein II oder Carlsdorf haben gerade einmal elf hinter sich. 17 Spiele stehen also noch aus. Am 26. Mai muss Schluss sein.

„Wir können den Saisonschluss nicht nach hinten verschieben“, sagt Klassenleiter Olaf Hamel. Das lasse der Hessische Fußballverband, der sich hier auch nach dem DFB richten muss, nicht zu. Grund sind die aufeinander abgestimmten Relegationsspiele.

Gut also, dass Hamel schon in der Hinserie Spiele vorgezogen hat. „Hätten wir die nach hinten geschoben, wäre es noch enger.“ Schon jetzt „können wir uns eigentlich keine Spielausfälle wie am vergangenen Wochenende leisten“, sagt er mit Blick auf den engen Teminkalender.

Verletzungsgefahr steigt

Carlsdorf beispielsweise muss zwischen 11. März und 26. Mai 17 Begegnungen absolvieren. Jammern ist beim TSV dennoch nicht angesagt: „Wir müssen es nehmen wie es kommt“, sagt Abteilungsleiter Dirk Deichmann und versucht der Situation auch gutes abzugewinnen. „Bei so vielen Spielen kommt man zumindest nicht aus dem Rhythmus.“ Sorgenfrei ist er dennoch nicht. Gerade bei den Abendspielen während der Woche sei die Verletzungsgefahr größer als bei einem normalen Sonntagsspiel: „Wenn es weitere Fahrten sind, kommen die Spieler abgehetzt zum Sportplatz und haben gar nicht mehr richtig Zeit, sich warm zu laufen.“ Die Zerrungsgefahr steige.

Zunächst jedoch gelte es, wieder ins Spiel zu kommen. „Die Spieler sind froh, wenn es endlich losgeht. Erst war es zu nass, dann kam der Frost. Normales Training gab es fast nicht. Die Spieler haben langsam die Schnauze voll“, schildert er die Stimmung. Laufen und Hallenkick standen vor allem an, aber kaum richtiger Fußball. Das soll sich ändern. Am Sonntag kommt Zierenberg, und Deichmann ist zuversichtlich dass gespielt wird. „Unser Platz trocknet schnell ab.“

Spiele im Vier-Tages-Rhythmus

Praktisch im Vier-Tage-Rhythmus gehts dann für den TSV weiter. 17 Pflichtspiele stehen in 77 Tagen auf dem Programm. Genau so viele haben übrigens auch die Profis des FC Bayern München in dieser Saison noch zu absolvieren: Neun Bundesligaspiele, und, wenns gut geht für die Bayern, sechs Championsleague- sowie zwei DFB-Pokalspiele – macht zusammen ebenfalls 17.

Allerdings: die Profis werden zwischen den Spielen trainieren. Anders in Carlsdorf: Deichmann: „Angesichts des engen Spielplans wird es bei uns nicht allzuviel Training geben.“ Schließlich stünden viele englische Wochen an.