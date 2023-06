Hintschich hofft auf einen guten Abschluss

Erst Derby, dann Abschied: SG Goddelsheim/Münden kann es gut gegen den TSV/FC Korbach

Letztes Spiel für die SG Goddesheim/Münden: Torwart Manuel Mitze sagt heute mit dem Derby adieu.

Münden – Letzter Spieltag, letztes Derby: Die Gruppenliga-Saison geht für die Fußballer der SG Goddelsheim/Münden und des TSV/FC Korbach heute (19 Uhr) mit ihrem dritten Treffen seit vergangenem August zu Ende. Der TuSpo Mengeringhausen erwartet am Samstag (16 Uhr), den Meister, der TSV Altenlotheim gastiert beim Absteiger.

Goddelsheim/Münden – Korbach (Hinspiel 4:0). Sowohl im Hinspiel als auch im Kreispokal (5:2) lachten hinterher die Lichtenfelser. Und nun in Münden? Der sportliche Gehalt der Partie ist überschaubar. Korbach wird Dritter bleiben, die SG könnte es noch auf Platz sieben bringen. Für sie steht der Abend aber eher im Zeichen von Abschieden. Trainer Jens Fresen, Co-Trainer Enrico Schmiedeler, Keeper Manuel Mitze und weitere Akteure sagen tschüss.

Den Gastgebern liegt dazu das Kreispokalfinale vom Dienstag gegen den TuSpo Mengeringhausen im Magen. „Das 0:5 tat schon weh, an dem Tag lief einfach alles gegen uns. Wäre ein schöner Abschluss gewesen, aber na ja“, sagt Jens Fresen. Für ihn gehe es jetzt nur noch darum, „den Jungs, die den Verein verlassen, einen schönen Abschluss zu bereiten“.

Der Trainer hat vor allem Mitze im Blick, der nach 30 Jahren der Liebe wegen zum TSV Altenlotheim wechselt. Auch von Fresen selbst würde sich die Mannschaft gern mit einem spielerischen Feuerwerk verabschieden, doch ob es personell reicht? In die lange Ausfallliste reihen sich zum Ende noch Steffo Tziabazidis (privat) und nach der Roten Karte am Dienstag auch Raoul Mitze ein. Beim angeschlagenen Mirco Grosche wolle er, sagt Fresen im letzten Spiel kein Risiko mehr eingehen.

Mit letztem Einsatz werden auch die Korbacher nicht in die Partie gehen, nachdem sie mit dem 3:1 gegen Mengeringhausen den dritten Platz klargemacht haben. „Das war ja das einzige Ziel, was wir noch erreichen konnten“, sagte Trainer Uwe Tenbusch und fügt lachend hinzu: „Bis auf dass wir Goddelsheim noch schlagen. Wenn wir das auch noch geschafft haben, dann war die Saison wirklich perfekt.“

Der kleine Platz in Münden kommt den Gästen nicht gerade entgegen, wirklich auf der Seele scheinen ihnen die beiden Pleiten aber nicht zu liegen. Gleichwohl erwartet auch Tenbusch nicht, dass es es heute nur locker zugeht. „Die Goddelsheimer werden sicherlich auch mit einem gute Gefühl in die Sommerpause gehen wollen“, sagt er. Korbach geht mit dem gleichen Kader wie gegen den TuSpo in die Partie.

Für die neue Saison haben laut Tenbusch die aktuellen Spieler bis auf Eric Fuchs (wechselt bekanntlich zum FC Ederbergland) zugesagt. Um externe Neuzugänge habe man sich nicht offensiv bemüht. „So weit sind wir zufrieden mit unserem Kader, und aus der A-Jugend kommen wieder zwei, drei richtig gute Spieler hoch.“ bb/mn

Mengeringhausen – Wolfhagen (0:5). Vier Tage nach dem Triumph im Kreispokal gibt Oliver Hintschich als Trainer beim TuSpo den bei Dienstantritt vereinbarten Abschied. Nach dem 5:0 in Goddelsheim geht er mit einem Titel. Völlig verdient sei dieser Erfolg gewesen, sagt Hintschich. Und umso höher einzuschätzen, als die Grün-Weißen ihn nicht in Bestbesetzung erzielten. Aman Tesfu und Julian Schubert standen erstmals in der Startelf, Finn Deutschländer und Adam Sek wurden eingewechselt.

Apropos Sek: Der Stürmer habe bei der an ihm begangenen Tätlichkeit zwei Schneidezähne eingebüßt. „Er ist in der Nacht noch nach Paderborn ins Krankenhaus gefahren“, sagt Hintschich. Gegen Wolfhagen wird Sek damit also fehlen. Er ist nicht der einzige. Die A-Jugend der JSG Twistesee bestreitet ebenfalls am Samstagnachmittag in Jesberg beim Tabellenführer das Topspiel um die Kreisliga-Meisterschaft, Marlon Paul und David Föll werden für sie ins Spiel gehen. Dafür hofft der Trainer, dass Yannic Weiß und Giulian Braun im Gruppenliga-Kader stehen.



Hintschich will gegen den künftigen Verbandsligisten, der bisher nicht eine Niederlage quittiert hat, einen guten Abschluss erreichen. Er habe seinen Spielern gesagt, dass sie Gefahr liefen, eine ordentliche und stabile Rückserie „ergebnis-technisch noch komplett schlecht zu machen“. Das hätten sie mit dem Kreispokal-Coup vermieden. „Hervorragend, dass das so geklappt hat. Das gleiche strebe ich auch gegen Wolfhagen an“, sagt Hintschich.

Dass kann man zumindest als Ansage deuten, dass die Mengeringhäuser sich wehren wollen. Im Hinspiel zeigten sie in der ersten Halbzeit eine ihrer besten Leistungen der Hinrunde. Es seien in der Liga viele Partien auf Augenhöhe verlaufen, sagt Hintschich. „Ich maße mir nicht an, zu sagen, dass das auch im letzten Spiel so sein wird, aber auch die 90 Minuten müssen erst mal gespielt werden.“



Beim FSV hat Torjäger Tjarde Bandowski zuletzt den am Fuß verletzten Trainer Valentin Plavcic vertreten. Nach dem 6:0 über Edermünde verabschiedete der Verein Timo Wiegand und Demetrio D‘Agostino, beide beenden ihre Laufbahn.



Neuental/Jesberg – Altenlotheim (1:1). „Wir wollen nach dem emotionslosen Sommerkick gegen Goddelsheim unbedingt noch mal ein gutes Spiel machen, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen zu können“, sagt TSV-Spielertrainer Robin Wissemann. Das sollte in Zimmersrode gegen den Absteiger gelingen. Mit einem „Dreier“ können die Gäste in der Tabelle vielleicht noch an Mengeringhausen vorbeiziehen. Mit dabei sind wieder Christian Schmid nach absolvierter Sperre, Florian Green und Marc-Andre Garthe. mn/bb