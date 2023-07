Erste Runde im Waldecker Kreispokal: Große Überraschungen bleiben aus

Teilen

Rassiges Duell: Mengeringhausens Max Jakobschak flankt, Mergim Cimili versucht zu stören. Hinten beobachtet Catanzo Scornavacca Maycol die Szene. © Artur Schönburg

Die ganz großen Überraschungen sind in der ersten Runde des Waldecker Kreispokals ausgeblieben. In den meisten Fällen setzten sich die Favoriten standesgemäß durch.

Auenberg - Bad Wildungen/Friedrichstein 1:4 (0:3). Die mit einem Mix aus Spielern der 1. und 2. Mannschaft angetretenen Gäste boten eine überzeugende Leistung. Stefan Jobs (4.) und Chris Mvemba (13.) sorgten für eine 2:0-Führung, die Almedin Zahovic ausbaute (33.). Die Hausherren kamen besser in die Zweikämpfe. Lohn des couragierten Auftritts war der Anschluss von Sascha Friderritzi (78.). Am verdienten Wildunger Sieg änderte das freilich nichts mehr, zumal Mvemba in der Nachspielzeit noch einen drauf setzte (90. + 2).

Vöhl/Basdorf/Werbetal - Ittertal 0:5 (0:3). Gegen den spielstarken und engagiert auftretenden Kreisoberliga-Aufsteiger mussten die Gastgeber eine deutliche Niederlage quittieren. Nach einem Eigentor von Fabio Fackiner (10.) und einem Doppelpack von Dominik Sach (18., 27.) lag die SG schnell mit 0:3 hinten. Nach dem Wechsel erhöhte Dennis Burim (58.). Als bei den Hausherren dann noch zwei Spieler parallel eine Zeitstrafe absitzen mussten, netzte Maurice Van Waasen zum Endstand ein (76.).

Waldeck/Netze - Willingen 0:3 (0:2). In einer an Chancen armen Partie verwandelte Stephan Bonacker früh einen Foulelfmeter zur Willinger Führung (7.). Zuvor hatte Torwart Niklas Koch, der ansonsten eine prima Leistung zeigte, Gästestürmer Tom Friedrich unnötigerweise gefoult. Daniel Pudlo hatte den Ausgleich auf den Fuß, schloss übereilt ab (25.). Auf der anderen Seite parierte Koch einen Freistoß von Friedrich (38.), bevor Jan Theiss mit einem 20 Meter-Schuss zum Pausenstand traf (42.). Kurz nach Wiederanpfiff war Koch bei einem Theiss-Freistoß erneut zur Stelle (50.). Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Sebastian Müller (76.), der mit einem 35 Meter-Schuss die Latte traf (79.).

Nieder-W./Landau - Bad Arolsen 1:4 (1:2). Der TuS ging durch einen Treffer von Kevin Paskal früh in Führung (5.). Per Foulelfmeter glich Lukas John aus (17.), doch nur fünf Minuten später brachte Artur Berger die Gäste erneut nach vorne. Im zweiten Abschnitt stellte Kevin Sobotta das Ergebnis auf 1:3 (56.), bevor Fabian Steiner in der Nachspielzeit zum Endstand einnetzte (90. + 2).

Helsen - Buchenberg/E. 0:6 (0:4). Tore: Jan Lehye (15,. 38.), Daniel Fleck (23.), Hendrik Gross (43., 44., 75.). Am Ende war es ein deutliches Ergebnis. Nach einem Pfostentreffer der Gäste in der Anfangsphase zeigte Schiedsrichter Thomas Felgentreter auf der anderen Seite auf den Punkt. Den berechtigten Strafstoß von David Fidanza parierte FSG-Keeper Joscha Neuschäfer aber stark (12.). Auf der Gegenseite machte sich Jan Lehye bemerkbar, der auch erfolgreich abschloss (21.). Kurz darauf erhöhte Hendrik Groß, nachdem Helsens Keeper Stefan Habets den Ball nicht richtig zu fassen bekam (25.). Insbesondere vor der Pause hatten die Gäste ihre beste und erfolgreichste Phase. Im zweiten Durchgang verpasste Helsen den durchaus verdienten Anschlusstreffer beim Schuss an den Querbalken (70.), doch die Brussmann-Elf erhöhte nach Abpraller und per Fernschuss.

Ense/N.- Strothe 1:9 (1:5). Eine klare Geschichte für den Favoriten. Den Torreigen eröffnete Jonas Stiehl nach zehn Minuten, Nico Mannweiler, der vier Treffer erzielte, erhöhte (13.). Bis zur Pause trafen Luka Brandt (18./32.) und Mannweiler (27.), während Rafet Bozkurt (45.) den Ehrentreffer für die SSG erzielt hatte. Lee Hartmann (49.), Stiehl (52.) und Mannweiler (62./75.) besorgten den Endstand.

Massenhausen- Mengeringhausen 1:5 (0:2). Über die gesamte Spielzeit konnten die Hausherren dem Gruppenligisten nicht standhalten, hatten aber bis zur 60. Minute immer wieder gute Momente. Einen guten Eindruck machte Massenhausens Torhüter Yuri Catanzaro Scornavacca. Bereits früh brachte der vierfache Torschütze Dominik Lüdtke (2.) den Gast in Front, und erhöhte auch (20.). Nach der Pause war schon wieder Lüdtke zur Stelle (52.), ehe Faisal Arab (60.) den Ehrentreffer für Massenhausen markierte. Doch gegen Lüdtke (52.) war kein Kraut gewachsen, Tim Sommer markierte per Strafstoß den Endstand (70.). In der Folge trat Lutz Fechner als Trainer wegen mangelnder Trainingsbeteiligung zurück.

Hillershausen - Höringhausen/M. 0:5 (0:4). Zu Beginn hielt der B- Ligist gut dagegen, doch die Gäste bestraften konsequent unaufmerksamkeiten. Sie gingen durch Nico Martin in Führung (12.), der nach einem gewonnenen Laufduell über Sebastian Schmidt hinweg ins Tor der Hausherren traf. Nur wenig später erhöhte Max Göbel nach Vorlage von Jonas Mütze (16.). Kurz vor der Pause zogen die Gäste dann nochmal an, der Doppelschlag durch Alexander Figge (45.+1) und Justin Schäfer (45.+3) bedeutete die Entscheidung. Im zweiten Durchgang ließ das Tempo nach, für die Gäste traf noch Sven Pichel nach schönem Steckpass von Göbel zum Endstand (76.). dw/chr