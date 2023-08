Erster Punkt für Goddelsheim/ Münden, Serie gegen Korbach hält

Vorteil Kevin Vesper: Der Abwehrmann der SG Goddelsheim/Münden klärt vor den Korbachern Maik Walger und Steffen Emde: Torwart Felix Vesper bleibt cool. © Bauschmann

Es bleibt dabei: Der TSV/FC Korbach gewinnt nicht gegen die SG Goddelsheim/Münden.

Münden - Das dritte Derby der zwei Gruppenligisten seit dem Wiederaufstieg der Hansestädter hatte am Sonntag in Münden überhaupt keinen Sieger. Die Lichtenfelser holten durch das 2:2 (1:1) ihren ersten Punkt der Spielzeit, begrüßten ihn aber verhalten.

„Natürlich sind wir froh über den ersten Punkt. Bei unserem Chancenplus hätten es auch gerne drei Zähler sein können“, erklärte Spielertrainer Marco Vesper. Die Chancen waren da. Vesper verwies auf drei Abseitsentscheidungen, die jeweils ein Tor für sein Team verhinderten, wovon er eine „arg diskussionswürdig“ nannte. Dazu verbuchte die SG zwei Aluminiumtreffer.

Sein Trainerkollege Uwe Tenbusch war vom Ergebnis auch nicht begeistert. „In einem niveauarmen Gruppenligaspiel haben wir viel zu wenig Torchancen kreiert, deshalb geht das Remis in Ordnung“, sagte er knapp.

Frühe Korbacher Führung durch Deselaers

Korbach war in diesem umkämpften Derby früh in Führung. Nach einem langen hohen Ball war Felix Vesper im SG-Tor zu unentschlossen, Deselaers legte den Ball mit dem Kopf am Keeper vorbei und schob mühelos zum 1:0 für den TSV/FC ein. Die Gastgeber steckten den Rückstand schnell weg, nach 22 Minuten krachte ein Freistoß von Mirco Grosche aus 20 Metern an die Latte.

Sechs Minuten später rettete der Pfosten für die Gäste. Über die rechte Angriffsseite hatte sich Florian Mitze prima durchgesetzt, seinen Schuss lenkte Keeper Sören Beckmann gerade noch an den Pfosten. Der Ausgleich dann eine Minute vor der Pause: Jonah Schmincke brachte knapp im Strafraum Mirco Grosche zu Fall, der den fälligen Strafstoß selbst verwandelte. In der Nachspielzeit erneute Aufregung auf dem Platz, als Marco Vesper einen Ellenbogenschlag von Deselaers reklamierte. Der Spielertrainer musste ausgewechselt werden.

Steger rettet der SG das verdiente Remis

Nach Wiederbeginn legte Korbach erneut schnell vor. Einen Freistoß aus 18-Metern fälschte Deselaers unhaltbar für Keeper Vesper ab. Der TSV/FC versuchte nun mehr die Initiative zu übernehmen, doch die Gastgeber kämpften bravourös. „Der Einsatz aller Spieler war heute sehr gut“, lobte Vesper.

Die nächste Chance besaß Maik Walger für Korbach. Nach einem Fehler der SG in der Spieleröffnung kam er Position, schoss aber knapp am Tor vorbei. Zwei Minuten später der Ausgleich: Nach einer gelungenen Ballstafette von Mirco Grosche auf Eike Stracke schob Max Steger zum umjubelten 2.2 ein. Wiederum zwei Minuten später rutschte Mirco Grosche in zentraler Position an eine Hereingabe von Daniel Butterweck vorbei.

Dann der erste Auftritt nach monatelanger Verletzung von Lars Dohle. Nach wenigen Sekunden sah er nach einem eher harmlosen Foul die Gelbe Karte. Schiedsrichter Moritz Hämel zeigte in dem keineswegs unfairen Derby sieben Verwarnungen und schickte in der Nachspielzeit Mirco Grosche mit der Ampelkarte vom Feld. (bb)