Erster Sieg für SG Reinhardshagen

Von: Per Schröter

Zweikampf am vierten Turniertag: Lucas Gutheil (Werratal II) gegen Christian Ritter (Reinhardshagen). © Per Schröter

Einen klaren Favoritensieg und eine faustdicke Überraschung brachte der vierte Spieltag des Fußballturniers der SG Werratal um den Udo Reihert Gedächtniscup.

Hedemünden – Los ging es am Dienstagabend bei den Spiel der Gruppe B mit der Partie zwischen der SG Werratal II aus der 3. Kreisklasse und dem hessischen Gruppenligisten SG Reinhardshagen. Die durch vier Spieler der ersten Mannschaft verstärkten Werrataler waren in der Anfangsphase in gleichwertiger Gegner, mussten nach zehn Minuten aber das 0:1 durch Lukas Salomon hinnehmen. In der Folge hatte Mansour Camara den Ausgleich auf dem Fuß, verfehlte das Tor aber knapp. Ein von Sören Schuldes verwandelter Strafstoß sorgte für den 2:0-Pausenstand (20.). Nach dem Wiederanpfiff leistete der Außenseiter weiter tapfer Widerstand und kam nach schönem Kombinationsspiel durch Lucas Gutheil zum verdienten Anschlusstreffer (39.). Nach der Trinkpause nutzte Lukas Salomon eine Unachtsamkeit in der Werrataler Hintermannschaft zum vorentscheidenden 3:1 (46.) und Gianluca Marino machte mit dem 4:1 nur zwei Minuten später den Deckel endgültig zu. Am Ende ein verdienter Sieg des Gruppenligisten, wenngleich die Werratal-Reserve über weite Strecken gut mithalten konnte.

Eine echte Überraschung brachte das zweite Spiel des Tages zwischen Kreisoberliga-Aufsteiger SG Landwehrhagen/Benterode und dem 1. FC Gimte (2. Kreisklasse). In einer ausgeglichenen Partie hatten die Gimter im ersten Durchgang die größte Torchance, scheiterten jedoch am Pfosten (14.). Mit zunehmender Spieldauer wurde die SG, die im ersten Spiel noch Gruppenligist Reinhardshagen mit 3:2 bezwungen hatte, zwar stärker, konnte ihre Chance aber ebenso wenig nutzen wie die Gimter, sodass am Ende ein leistungsgerechtes 0:0 zu Buche stand.

In der Tabelle behauptete die SG Landwehrhagen/Benterode mit jetzt vier Punkten die Tabellenführung, benötigt im abschließenden Spiel am Freitag gegen die Werrataler Reserve aber vermutlich einen Sieg für den Finaleinzug, da sowohl die Werrataler als auch die SG Reinhardshagen mit jeweils drei Zählern ebenfalls noch aussichtsreich im Rennen im Kampf um die Pokale. (Per Schröter)