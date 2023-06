Erster Test: Korbacher Fußballer versuchen sich gegen Hessen Kassel

Von: Thorsten Spohr

Er fehlt noch verletzungsbedingt: Der Korbacher Bjarne Deselaers (links, auf unserem Archivbild gegen Gudensbergs Torhüter Maurice Sauer), wird nach seinem Mittelfußbruch gegen Kassel noch nicht spielen können. © Worobiow

Wenn der Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel am Samstag zum Testspiel nach Korbach kommt, dann ist es für einen ein ganz besonderes Spiel: Swen Meier.

Der Finanzvorstand hat die Partie vermittelt. „Es war einfach eine gute Möglichkeit, meinem Heimatverein etwas Gutes zu tun“, sagt der 45-Jährige. Anpfiff des Testspiels gegen den TSV/FC Korbach ist am Samstag um 15. 30 Uhr im Hauerstadion.

Korbach – Meier ist seit 2018 Finanzvorstand beim KSV Hessen, half mit, den Verein nach der Insolvenz zu konsolidieren. Mittlerweile hat es Meier wieder nach Korbach gezogen, seit Anfang des Jahres ist er Geschäftsführer der Rohde-Gruppe in Meineringhausen.

Ein Test gegen den KSV gab es in Korbach schon lange nicht mehr. Die Kasseler waren zuletzt im Oktober 2012 im Hessenpokal zu Gast in Korbach und gewannen mit 2:1. Beide Klubs trafen zudem 2001 in der Landesliga Nord aufeinander: Vor mehr als 1200 Zuschauern siegte die damalige SG Korbach gegen Kassel überraschend mit 2:1. Zweimal traf Christoph Osterhold und im Tor der Kreisstädter damals stand Swen Meier. „Das war der dritte Spieltag. Daran kann ich mich noch gut erinnern“, war die Partie für Meier einer der Höhepunkte in seiner Laufbahn. Vor dem Spiel ist der Kasseler Tross in Berndorf auf dem Hof von Meiers Eltern zu Gast, wo ein gemeinsames Kaffeetrinken auf dem Programm steht.

Beide Mannschaften erst eine Woche im Training

Die Kasseler sind seit gut einer Woche im Training – ähnlich wie der TSV/FC, der am Dienstag die Vorbereitung wieder aufgenommen hat. „Drei harte Einheiten“ haben laut Trainer Uwe Tenbusch beim Gruppenligisten stattgefunden. „Die Spieler haben ganz schön Gas gegeben.“ Am heutigen Freitag wird eine Pause eingelegt, um wieder Kräfte für das Testspiel zu sammeln.

Im Testspiel steht vor allem Das Erlebnis im Vordergrund, sich mit einer Mannschaft aus dem Profibereich zu messen. „Die Jungs sollen Spaß haben, das Spiel genießen und eindrücke sammeln“, sagt Tenbusch, der sich mit seiner jungen Mannschaft „so gut wie möglich“ verkaufen will.

Große Erkenntnisse, die für den weiteren Weg in der Vorbereitung wichtig sind, erwartet der Trainer nicht. „Dafür sind eher die nächsten beiden Tests gegen Gegner auf Augenhöhe wichtig“, sagt der Trainer. Nach dem Duell gegen Kassel trifft Korbach auf den Kreisoberligisten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistigen und den TSV Wolfsanger, der in der Gruppe 1 der Gruppenliga Kasssel spielt.

Deselaers und Leonhardt fehlen

Zum Start der Vorbereitung fehlt weiter Bjarne Deselaers, der immer noch aufgrund eines Mittelfußbruches ausfällt. Am Samstag steht zudem Sven Leonhardt nicht zur Verfügung. Er weilte auf einer Abschlussfahrt seiner Ausbildung und kommt erst am Samstag wieder. Ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung.

Tenbusch hofft zudem, dass zahlreiche Zuschauer auf die Hauer kommen. „Eigentlich ist das doch ein toller Zeitpunkt: Erst Fußball bei uns, dann auf das Altstadtfest.“

Die Kasseler werden keine Zeit für einen Abstecher auf das Altstadtfest haben. Schon am Sonntag steht beim KSV die nächste Einheit der Vorbereitung auf dem Programm. (tsp)