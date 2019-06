Erstmals in der Verbandsliga: SV Türkgücü feiert Aufstieg

Kasseler steigen trotz 1:2-Niederlage auf

+ © Ralph Görlich Unter Druck: Türkgücüs Memduh Eryilmaz (links) will Ehrenbergs Julius Brehl den Ball abjagen. © Ralph Görlich

Kassel – Der SV Türkgücü Kassel hat es geschafft. Trotz einer 1:2 (1:0)-Niederlage bei der SG Ehrenberg steigt der Fußball-Gruppenligist in die Verbandsliga auf – und das zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Die Kasseler bekamen dabei Schützenhilfe vom Verbandsligisten SV Neuhof. Da die Osthessen in die Hessenliga aufstiegen, gehen aus den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga zwei Teams hoch – Ehrenberg und Türkgücü.