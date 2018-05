Es reicht noch nicht ganz für die SG Rotenburg/Lispenhausen

Rotenburg. Fußball-Kreisoberligist SG Rotenburg/Lispenhausen kam im Heimspiel vor enttäuschender Kulisse gegen den SV Steinbach II über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und konnte damit den Klassenerhalt noch nicht endgültig sichern.

Von Burghard Hauptmann

Da die direkten Konkurrenten Wildeck und Hohenroda gepunktet haben, muss die Elf des scheidenden Trainers Steffen Oelschläger am letzten Spieltag nach Niederjossa fahren, wo beide Teams die drohende Relegation verhindern wollen.

Von Anfang an tasteten sich beide Teams ab und offenbarten dabei im Deckungs- und Offensivspiel Unsicherheiten. Die Gäste hatten sich zwar vor dem Anpfiff in der Kabine mit heißen Pop-Rhythmen gepusht, was aber ohne Wirkung blieb.

Missglückte Flanke

In der 14. Minute verzeichneten die Platzherren ihre erste Möglichkeit, als ein Weber-Steilpass auf Alexander Wahl ankam, dessen Flanke auf den freien Aarne Detlefsen jedoch misslang. Die Steinbacher wirkten körperlich stabiler, ihr Passspiel geriet aber zu ungenau. So fand die SG immer besser in die Partie. Sie wirkte auch entschlossener.

Deshalb fiel die Gästeführung wie aus dem Nichts und komplett unglücklich für die Männer aus Rotenburg und Lispenhausen: Sebastian Bott will Paul Mörmel anspielen, die Kugel springt hoch ab, SG-Keeper Stefan Künzl unterläuft den Ball, und Mörmel ist wieder zur Stelle und vollendet zum 0:1 (43.). Kurz danach die erste Ausgleichschance für die SG: Maximilian Weber flankt, doch Matthias Wolf zielt zu hoch (45.).

Das Niveau in der ersten Halbzeit war überschaubar. Das blieb es auch nach der Pause. Zwar erarbeitete sich die SG - auch dank ihrer starken Abwehr - weiterhin Vorteile. Bereits in der 52. Minute schaffte sie auch das 1:1: Nach einem Steilpass wird Weber in der Luft gestoßen. Beim fälligen Elfmeter schickt Matthias Wolf SG-Keeper Gimpel in die falsche Ecke.

Künzls Glanzparade

Danach geschah lange Zeit fast nichts. Dann war SG-Keeper Künzl gefordert. Einen Freistoß von David Fladung fischte er gerade noch aus dem Winkel (74.). Mehr hatten die Gäste nicht zu bieten. Sie wurden immer harmloser.

Die Gastgeber ließen dagegen nicht locker. In der 84. Minute lag ihre Führung in der Luft. Aarne Detlefsen zog nach schneller Drehung sofort ab, scheiterte aber an Gimpel. Hätte die SG den einen oder anderen Angriff besser ausgespielt, so hätte es klappen können mit dem angepeilten Heimerfolg.

Holen die Rotenburger in Niederjossa am Samstag einen Punkt, so würden sie sich nicht nur selbst, sondern auch der SG Wildeck den Klassenerhalt bescheren.

Rotenburg/Lispenhausens Trainer Steffen Oehlschläger, der vor der Partie verabschiedet wurde, resümierte: „Es ist ein gerechtes 1:1. Wir haben ein dummes Tor kassiert und einen glücklichen Elfmeter bekommen. Es war ein Spiel mit wenig Torchancen. Mich ärgert nur, dass Weiterode gegen Hohenroda schon nach 20 Minuten 0:2 in Rückstand lag. Ich hatte mir von diesem Spiel mehr für uns versprochen.“

SG Rotenburg/Lispenhausen: Künzl – Möller, Bode, Wolf, Goetzke, Hanstein, Kanngießer, Wahl, Detlefsen, Weber, Murad

SV Steinbach II: Gimpel – S. Bott (58. Fladung), Apel, N. Kochanski, Ziegler, Göllmann, Mörmel, M. Bott, Wiegand, Weber, S. Kochanski

Tore:0:1 Mörmel (43.), 1:1 Wolf (52., FE)

SR:Diebel (Sorga); Z:100