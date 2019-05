ESV Hönebach Gastgeber im Derby gegen Rotenburg/Lispenhausen

Ein zweites Altkreisderby der Fußball-Kreisoberliga findet am Sonntag ab 15 Uhr beim ESV Hönebach statt.

Hönebach/Asmushausen – Der Tabellenvierte empfängt dort den Vorletzten, die SG Roenburg/Lispenhausen. Die Chancen der Gäste, den Abstieg wie in den Vorjahren im letzten Moment noch zu vermeiden, sind durch die Heimniederlage gegen Dittlofrod/Körnbach weiter rapide gesunken.

Ihr Trainer Sandro Mohr hatte schon gleich nach dem Schlusspfiff angekündigt, dass seine Mannschaft so lange fighten wird, bis der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr zu erreichen ist.

Außerdem sagte er, dass seine Spieler in den Köpfen nicht frei seien. Damit traf er den Nagel auf den Kopf. Denn die Einstellung hatte auch am vergangenen Sonntag gestimmt. Doch wenn ein Spieler unbedrängt einen Pass über fünf Meter so unsauber setzt, dass er seinen Kollegen in einen Pressschlag zwingt, dann spielen Unsicherheit und Angst mit.

Jetzt, wo die SG rein gar nichts mehr zu verlieren hat, könnte sich die Blockade lösen. Das junge Team von Sandro Mohr kann nämlich besser spielen als zuletzt. Vielleicht zeigt es das ja jetzt schon in Hönebach. Dann dürften die Zuschauer auch ein gutes Match erleben.

Die FSG Bebra ist derzeit auf Platz fünf zu finden. sie hat aber vier Teams im Nacken, die sich in der Abschlustabelle auch gerne auf diesem Rang sehen möchten. Eines davon ist der Rasdorfer SC. Die Bebraner empfangen den starken Aufsteiger am Sonntag ab 15 Uhr in Asmushausen.

Der April war kein Parademonat für die FSG. Einem Sieg in Lispenhausen standen vier Niederlagen gegenüber. Der Mai begann ebenfalls mit einer Niederlage - allerdings einer ehrenvollen, denn die FSG schlug sich mit 2:3 bei Spitzenreiter Eiterfeld sehr achtbar. twa