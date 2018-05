ESV Hönebach gegen FSG Bebra - ein brisantes Gipfeltreffen

Fußball-Kreisoberliga HEF-ROF

+ Eine Szene aus dem vergangenen Jahr: Hönebachs Torjäger Marcel Katzmann holt zum Schuss aus, Bebras Torwart Patrick Jahn und Martin Silbermann versuchen, Unheil zu verhindern. Foto: Walger

Bebra. Wer steigt direkt in die Fußball-Gruppenliga auf, und wer darf in der Relegation darum kämpfen? Diese Frage wird vielleicht erst am 26. Mai gegen 18 Uhr beantwortet sein, wenn das letzte Ligaspiel der Kreisoberliga-Saison abgepfiffen ist.