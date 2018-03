ESV Weiterode braucht dringend ein  Erfolgserlebnis gegen ESV Hönebach

Fußball-Kreisoberliga

+ © Walger Anfang September standen sich die beiden ESV zum ersten Mal gegenüber: Damals gewannen die Hönebacher mit 3:2 gegen die Weiteröder. Hier am Ball Hönebachs Ion Morgun. © Walger

Rotenburg. Ein volles Nachholprogramm steht in der Fußball-Kreisoberliga Hersfeld-Rotenburg über Ostern an. Heute und am Montag soll gekickt werden. Wir schauen hier mal auf die heutigen Ansetzungen.