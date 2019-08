ESV Weiterode stolpert gegen Hohe Luft

Parole: Hinterherlaufen! Oft waren die Hohe Lufter, hier Fabian Muschner (am Ball), schneller als die Weiteröder, für die Bastian bachmann hier das Nachsehen hat.

Der Saisonfehlstart ist perfekt für den ESV Weiterode.

Weiterode – Nach dem 1:1 im ersten Spiel unterlag die Elf von Andreas Rygula gegen den bärenstarken Aufsteiger FSV Hohe Luft mit 0:2 (0:1) und steckt nun mit einem Punkt im Tabellenkeller, während der Aufsteiger mit sechs Punkten einen Platz an der Sonne einnimmt.

Wie gewohnt legte der ESV mit einem gepflegten Passspiel los, schnürte den FSV in seiner Hälfte ein und hatte das 1:0 auf dem Fuß. Zuerst ließ Sven Wrzos die FSV-Abwehr aussteigen, brachte aber die Kugel völlig frei stehend nicht im Kasten unter (5.). Dann verzog Bastian Bachmann nach seinem Solo haarscharf (7.). In der 15. Minute rutschte Jan Luca Schwachheim an einer Hereingabe von Manuel Thalmann vorbei.

Doch danach war es mit der ESV-Herrlichkeit vorbei, und der Aufsteiger übernahm die Regie, weil der ESV ins Mittelfeldgeplänkel verfiel. Nach einem feinen Pass von Tim Hartwig in die Abwehrschnittstelle justierte Johann Eirich die Kugel nicht gut. Kurze Zeit später startete er ein Solo und scheiterte an ESV-Keeper Witold Sabela (38.). Zwei Minuten später machte er es besser. Er stoppte das Leder, zog sofort ab, und das Spielgerät beulte das Weiteröder Netz aus – 0:1 (40.).

Der zweite Abschnitt gehörte dann vollends den Gästen. Der ESV verspielte klare Aktionen und ließ im Tempo allzu sehr nach. Hohe Luft machte es besser. Zielorientiert startete der Aufsteiger seine Konter. In der 55. Minute rettete Felix Schumacher noch nach einem Schuss von Johann Eirich. Die ESV-Erleichterung darüber währte genau drei Minuten. Harry Braun schickte Tim Hartwig auf die Reise, der umspielte Sabela und versenkte die Kugel zum 0:2 (58.). Wieder zwei Minuten später fiel fast das 0:3, als sich Sabela bei einem Fernschuss von Braun verschätzte, die Kugel aber an die Latte krachte (60.). Der FSV marschierte weiter, und ein Hartwig-Freistoß landete am Außennetz (63.). Dominic Eyrich war Herrscher im defensiven FSV-Mittelfeld, wurde aber vom ESV, der mit zu wenig Bewegung agierte, kaum gestört. Die letzte ESV-Chance zur Resultatsverbesserung hatte Bastian Bachmann, doch sein Schuss fand FSV-Keeper Waldemar Hafner glänzend auf dem Posten (86.).

„Wir haben in den ersten 20 Minuten nicht die Tore gemacht. Wir hatten zu wenig Tempo und haben die Zweikämpfe schlecht angenommen“, bemängelte Weiterodes Coach Andy Rygula. FSV-Spieler Dennis Voth dagegen meinte: „Nach 20 Minuten ging ein Ruck durchs Team, und wir haben unsere Stärken ausgespielt. Pech hatten wir sogar noch mit Pfosten- und Lattentreffern.“

ESV: Sabela – Bernt, Schumacher, Bachmann, Grassmann (75. Thalmann), Schwachheim, Kaval, Wrzos (29. Kardas), Yildiz, Thalmann (57. Hirschfeld), Rabe (75. Krapf). FSV: Hafner – Habryka, Reidt, Eyrich, Hartwig, Eirich (64. Macierzynski), Voth, Braun, Muschner (85. Slawik), Gerharz, Opitz SR:Borschel (Pfaffenbachtal), Z: 250 Tore: 0:1 Hartig (40.), 0:2 Hartwig 58.).

VON BURGHARD HAUPTMANN