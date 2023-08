Fast auf Vorjahreshöhe: 116 Jugendteams in Waldeck gemeldet

Von: Gerhard Menkel

Am Boden? Ach was. Der Jugendfußball – hier eine Szene aus dem C-Junioren-Finale im Waldecker Pokal in Buchenberg – zeigt sich gerade recht stabil. © Artur Worobiow

Stabil zeigt sich der Jugendfußball in Waldeck vor der neuen Saison - aber nicht in jeder Altersklasse.

Korbach – „Wir haben uns eingependelt“, sagt Joachim Schmolt, und, nein, der Waldecker Kreisjugendfußballwart ist nicht unter die Esoteriker gegangen. Sein Wort gilt den neuen Zahlen im Nachwuchsfußball. Sie sind stabil. Nach dem Stand von Mitte August schicken Waldecks Vereine abermals 9 Juniorinnen- und dazu 107 Juniorenteams in die Punktrunden, die am 2./3. und 9./10. September beginnt. Macht 116 Mannschaften, zwei weniger als vor einem Jahr.

Für die Bambini erwartet Schmolt zwar noch Nachmeldungen, aber egal. Der Jugend-Lagebericht weist seit der Spielzeit 2017/18 (113) ziemlich konstante Zahlen für den Fußballkreis aus, mit einem kleinen Corona-Tief (108). „Es ist erfreulich, dass der Trend seitdem leicht aufwärts geht“, sagt Schmolt.

Er interpretiert die Meldungen so, dass die Altersklassen von Bambini bis D-Junioren „mal dafür sorgen werden, dass wir ein paar mehr Mannschaften im A-, B-, C-Bereich haben werden“, Auch wenn es dauere, bis es durchschlage.

Der Blick auf die Details:

Miniplus bei A-Jugend

Aktuell erfahren gerade die A-Junioren strammes Wachstum – prozentual. Das Plus um 50 Prozent bedeutet lediglich eine Steigerung von vier auf sechs Teams. Im Alter der B- (sieben statt zehn) und C-Junioren (13 statt 15) bringen die Klubs dagegen weniger Mannschaften an den Start, wobei die JSG Edersee bei den 16- und 17-Jährigen gemeinsame Sache mit der JSG Eder macht und in der Kreisliga Frankenberg/Biedenkopf spielt. Nahezu auf Vorjahreshöhe halten sich D- (weiter 20), E- (22 statt 23) und F-Jugenden (23 statt 21).

Acht Gruppenligisten

Die Leistungspyramide ist ein bisschen gekappt, da die A-Jugend des TSV Korbach lieber auf den Aufstieg in die Verbandsliga verzichtet hat und die C-Junioren des TuSpo Mengeringhausen aus der Klasse sportlich abgestiegen sind. Sie hätten zwar bleiben können, nachdem durch Aufstiegsverzicht ein Platz freigeworden war.

Der Verein erfuhr aber so spät davon, dass er keine Möglichkeit mehr sah, sich in der Kürze der Zeit mit den nötigen Spielern zu verstärken und weggehende zu halten. Der TuSpo entschied sich also für die Gruppenliga. Damit wäre, wegen der Richtzahl zwölf, ein Abstieg des FSV Wolfhagen aus der Klasse fällig gewesen. Das sahen die Rot-Weißen nicht ein – und legten mit Erfolg Widerspruch ein. Die Klasse spielt nun mit dreizehn Mannschaften. Insgesamt stellt der Fußballkreis Waldeck acht Gruppenligisten.

Weiter mit Nachbarn

Die Neuauflage erlebt bei der A-Jugend die gemeinsame Kreisliga mit Schwalm-Eder. „Das hat sehr gut funktioniert“, sagt Schmolt. B- und C-Junioren aus Waldeck spielen abermals mit den Vereinen aus Hofgeismar-Wolfhagen zusammen. In allen drei Altersklassen habe er positive Rückmeldungen erhalten, sagt der Jugendfußballwart. „Mit dem Spielsystem waren die Waldecker zufrieden.“

Hallenrunde als „Variante light“ Drei Winter hintereinander musste der Fußball-Nachwuchs die Beine stillhalten: Hallenrunde? Abgesagt. Erst Corona, dann die Energiekrise, da ging der Jugendausschuss im Fußballkreis Waldeck lieber auf Nummer sicher. In der neuen Spielzeit kehrt der Indoor-Kick wieder zurück. „Ich habe den Vereinen mitgeteilt, dass wir im Winter eine Hallenrunde spielen“, sagt Kreisjugendfußballwart Joachim Schmolt. Sie werde allerdings in etwas kleinerem Format starten als gewohnt. „Wir wollen erst gucken, wie wir mit den Hallen wieder zurechtkommen.“ Er spricht von einer „Variante light“, halte es aber grundsätzlich für wichtig, dass es das Angebot wieder gebe. (mn)

Solo bliebt Waldeck in den anderen Altersklassen der Jungen. D- und E-Junioren spielen wie gehabt eine Qualifikation, ehe sie in bewusst kleine Kreisligen und -klassen eingeteilt werden. Die Saison soll nach dem Willen des Deutschen Fußballbunds wegen der Europameisterschaft im eigenen Land möglichst bis zum 9. Juni 2024 über die Bühne gehen.

Und Frankenberg?

Nicht auf der Tagesordnung steht beim Jugendausschuss eine Fusion des Spielbetriebs mit dem Kreis Frankenberg – im Männerfußball macht man ja zur Spielzeit 2024/25 gemeinsame Sache. „Wir würden uns da in keinster Weise versperren“, sagt Schmolt zwar für den Fall, dass Mannschaften aus dem Süden in Waldeck mitspielen wollen. Das habe er auch seinem Kollegen Rudolf Matter mitgeteilt. Allerdings ermöglicht der flexibilisierte Jugendfußball längst Spielbetrieb über die Kreis- und auch Regionsgrenzen hinaus.

Joachim Schmolt © Artur Worobiow

Schmolt sagt vor diesem Hintergrund, er habe in den Vorgesprächen deshalb gegen eine offizielle Fusion argumentiert. Neu diskutiert werden muss die Lage seinen Worten nach eventuell dann, wenn gemeinsame Ligen eigene Fragen beim Aufstieg aufwerfen.

Rückkehr nach Corona

Die Pandemie hat der Jugendfußball nicht nur bei der Menge der Aktiven hinter sich gelassen, sondern offenbar auch bei der Zahl der Betreuer. Jedenfalls berichtet Schmolt aus Sitzungen und Gesprächen, dass zumindest ein Teil der Betreuer, die unter Corona andere Hobby entdeckt hatten, zurückgekehrt seien. „Sie haben gemerkt, dass diese Art von Mannschaftssport doch einen gewissen Reiz hat“, so Schmolt.

WM und Mädchen

Das frühe WM-Aus der deutschen Fußballerinnen oder der anhaltende Misserfolg der DFB-Männer hätten, da ist sich Schmolt sicher, keine direkten Folgewirkungen auf die Lust von Kindern am Kicken. Allerdings hätte der weibliche Fußball an sich bei einem weniger frühen K.o. des deutschen Teams in Australien „an Strahlkraft gewonnen“. Darauf habe der Mädchenbereich gehofft.

„Vor Ort sind es die Trainer und Betreuer, die die Mädchen in die Mannschaften ziehen“, sagt der Edertaler, der auch stellvertretender Verbandsjugendwart ist. Und verweist auf erfolgreiche „Tage des Mädchenfußballs“ in Anraff und Landau. „Wenn auch andere Vereine das effektiver machen würden, wären wir mit Mädchen besser aufgestellt.“

Weil das zu selten der Fall ist, müssen die Juniorinnen schon früh weite Wege fahren, um Kicks um Punkte mit ihresgleichen bestreiten. Die C-Mädchen des SV Anraff spielen deshalb lieber bei der männlichen D-Jugend mit. In der Region Kassel wird laut Schmolt versucht, Mädchenligen in drei Altersklassen aufzustellen.