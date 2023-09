FC Ederbergland mit 1:1 in Zeilsheim

Von: Wilfried Hartmann

Valon Ademi (links) vom FC Ederbergland im Zweikampf gegen den Zeilsheimer Michael Adusei. © WILFRIED HARTMANN

Mit einem 1:1-Punktgewinn kehrt der FC Ederbergland vom Gastspiel beim SV Zeilsheim zurück. Wolff trifft per direktem Freistoß.

Zeilsheim – Im schweren Spiel beim SV Zeilsheim hat der FC Ederbergland am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim 1:1 (0:1) einen wichtigen Punkt ergattert. Dabei wäre in der hektischen zweiten Spielhälfte sicherlich auch ein Sieg drin gewesen.

„Aufgrund der Tabellensituation war es für uns ein gewonnener Punkt. Zeilsheim, zuhause eine sehr, sehr starke Mannschaft, haben wir hier auf Abstand gehalten. Von daher war es ein Punktgewinn, obwohl wir in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt haben“, sagte FCE-Trainer Steffen Schäfer.

Die Anfangsphase auf dem Kunstrasenplatz an der Lenzenbergstraße war geprägt von großem Ballbesitz der Zeilsheimer, was allerdings von den Gästen auch so gewollt war. Das änderte sich nach der zwölften Minute, als den Gastgebern zu dem Zeitpunkt wie aus dem Nichts der Führungstreffer gelang.

Ein flach hereingegebener Ball von Leonardo Bianco ging durch Feind und Freund und wurde kurz vor dem Tor durch Zeilsheims Kapitän Abdussamed Gürsoy noch abgefälscht zum 1:0 – Ederberglands Torwart Nils Schneider hatte keine Chance.

Die Ederbergländer investierten jetzt mehr in ihr Offensivspiel, sahen sich aber dennoch einer technisch starken Zeilsheimer Mannschaft gegenüber stehen.

Doch bis zum Pausenpfiff erarbeitete sich der Gast immer mehr Chancen und Ecken. Erste Anzeichen waren ein Kopfball von Maxim Zich nach Flanke von Ademi ans Außennetz (18.), ein Freistoß von Janis Wolff (21.) sowie eine Großchance von Nico Wroblewski (25.), der wie zuvor schon Wolff freistehend am Zeilsheimer Torwart Paul Siegers scheiterte.

Obwohl der FC Ederbergland dem Ausgleich nahe schien, hätte Zeilsheim vier Minuten vor der Pause auf 2:0 erhöhen können, als nach einem Stockfehler in der FCE-Abwehr Leonardo Bianco frei zum Schuss kam, aus zwölf Metern das Tor aber knapp verpasste.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wechselte das FCE-Trainerteam zwei Mal aus: Für Benedikt Schneider und Pascal Blank kamen Felix Nolte und Jonathan Gamarca.

Wolff per Freistoß

Und Nolte hatte auch gleich in der 49. Minute eine Großchance, doch der Zeilsheimer Torwart konnte seinen Schuss aus acht Metern abwehren. Nur eine Minute später setzte Janis Wolff einen direkt geschossenen Freistoß aus 20 Metern zum Ausgleich in die Maschen.

Zeilsheim machte jedoch sofort klar, dass der SV mit einem 1:1 nicht zufrieden sein würde.

Als Keeper Nils Schneider einen Schuss von Julian Ludwig bravourös parierte (56.), wurde die Begegnung merklich giftiger und zerfahrener. Viele Unterbrechungen ließen einen geregelten Spielaufbau kaum noch zu. Mit zunehmender Spielzeit schlich sich außerdem das Gefühl ein, dass die Mannschaft, die das nächste Tor erzielen würde, auch als Sieger vom Platz gehen dürfte. Die Intensität wurde auf beiden Seiten hochgeschraubt, wobei es allerdings auch zu zahlreichen Nickligkeiten kam.

In der 77. Minute regte sich der FCE-Anhang zurecht auf, als der Schiedsrichter den frei aufs Zeilsheimer Tor zulaufenden Maxim Zich abpfiff, anstatt die Vorteilsregel anzuwenden. Drei Minuten später zwang erneut Zich, nach einer Ademi-Flanke, Keeper Siegers zu einer Glanzparade. Die Partie blieb offen bis zum Schluss. Zwei Minuten vor dem Abpfiff kratzte ein FCE-Verteidiger den Ball noch von der Linie.