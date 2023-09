Verdiente Niederlage gegen TuS Hornau

Von: Wilfried Hartmann

Augen zu und durch: Ederberglands Kemal Celik (rechts) im Kopfballduell mit Hornaus Krish Raweri. © Wilfried hartmann

VERBANDSLIGA Der FC Ederbergland unterliegt im Heimspiel gegen Aufsteiger Hornau mit 1:2. Über 90 Minuten war die Niederlage verdient.

Battenberg – Keine Punkte: Der FC Ederbergland hat im sechsten Saisonspiel der Fußball-Verbandsliga die zweite Niederlage eingesteckt. Mit einer indiskutablen Leistung unterlag der Gastgeber im Battenberger Entenpark Aufsteiger TuS Hornau verdient mit 1:2 (0:1).

„Hornau hat alle Grundtugenden des Fußballs auf den Platz bekommen und wir nicht. Das war eine hochverdiente Niederlage“, sagte ein sichtlich angesäuerter FCE-Trainer Clemens Drescher Sekunden nach dem Abpfiff. Tatsächlich stimmte vom Zweikampfverhalten über Raumaufteilung bis hin zur Handlungsschnelligkeit bei den Gastgebern nur wenig. Die Gäste hingegen gaben 90 Minuten im Kollektiv Gas und hätten das Spiel aufgrund einer Vielzahl von Chancen auch höher gewinnen können, da der FCE immer wieder in Konter lief, die Hornau nicht konsequent nutzte.

Als nach vier Minuten Janis Wolff den Ball vertändelte und sein Innenverteidiger-Kollege Simon Mitze das Leder von Hendrik Sexauer gerade noch zur Ecke lenkte, war die Blaupause für die Partie parat. Im Spiel nach vorn wurde nicht schnell genug nachgerückt, im Spiel nach hinten ebenso wenig. Es entstand im Mittelfeld ein Vakuum, das die Gäste bei ihren Kontern immer wieder mit Personal füllten.

Nach der ersten Getränkepause wirkte das Mittelfeld „gefüllter“, ohne dass aufseiten der Gastgeber so etwas wie Spielfluss entstanden wäre. Die Bindung zum Angriff konnte man getrost als mangelhaft bezeichnen. Mittelstürmer Felix Nolte war zu oft auf sich allein gestellt und zerrieb sich in Einzelaktionen. Dennoch hätte der FCE in Führung gehen können, als Wolff mit einer Direktabnahme im Anschluss an eine Ecke den Ball volley nahm, aber über das Tor setzte (31.).

Hornau hingegen setzte immer wieder auf schnelle Konter und bejubelte drei Minuten später die Führung, als ein Schuss von Robin Hofmann von Wolff ins eigene Tor abgelenkt wurde. Auch im Anschluss fütterte Hornau Mittelstürmer Sexauer weiterhin nahezu ungehindert mit Flanken, was die FCE-Trainer dazu veranlasste, die beiden Außenverteidiger die Seiten wechseln zu lassen.

Kemal Celik trifft zum Ausgleich

Nach dem Wechsel machte der Begriff „schnörkellos“ die Runde, was das Spiel des Gastes betraf: Der Ball wurde gezielt nach vorn gespielt und der Abschluss gesucht. Oft genug musste hierbei FCE-Keeper Nils Schneider vor dem Strafraum Konterangriffe in letzter Sekunde zunichtemachen. Dennoch fiel zunächst das 1:1 (56.): Kemal Celik reagierte im Anschluss an eine Ecke am schnellsten und staubte ab.

In der Folge suchte der FCE zwar die Führung, hätte aber auch höher verlieren können. So führte eine Glanztat Schneiders zu einer Ecke, in deren Folge Wolff den Ball von der Linie kratzte (71.). Den verdienten Erfolg fuhren die Gäste aus dem Kelkheimer Stadtteil in der 76. Minute ein, als der FCE nach eigenem Freistoß in einen Konter lief, den Sexauer zum 1:2 abschloss. Dass Jafet Redai (71. Kopfball übers Tor) und Wolff erneut auf der Linie vor Dennis Frank (80.) klärte, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. „Es gab nichts, auf dass wir die Mannschaft nicht vorbereitet hätten. Es fehlte der Wille, das umzusetzen. Das hat der Gegner besser gemacht und deswegen das Spiel gewonnen. Aktuell habe ich allerdings keine Erklärung dafür, warum wir so agiert haben“, sagte Drescher.