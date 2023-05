FC Niemetal rehabilitiert sich für 1:7 in Dramfeld

Von: Manuel Brandenstein

Zweikampf auf der linken Außenbahn des FC Niemetal: Abwehrmann Clemens Bolse (rechts) gegen Niedernjesas Mittelfeldspieler Leon Schneemann. © Manuel Brandenstein

Das 1:1 des FC Niemetal in Niedernjesa konnte sich sehen lassen. Selbst wenn der Gegentreffer erst kurz vor Schluss fiel und somit einen kompletten Erfolg verhinderte.

Niedernjesa – Am Tag der Arbeit gab es für die Fußballer des FC Niemetal nicht die übliche Erholung. Stattdessen sollte malocht werden, um im Spiel bei der SG Niedernjesa die deftige Schlappe vom Freitag in Dramfeld wieder wettzumachen. Beim 1:1 (1:0) funktionierte das Vorhaben zumindest teilweise. Dennoch bleibt als allgemeine Bilanz des langen Wochenendes: Aus dem Vierkampf an der Tabellenspitze der 1. Kreisklasse Süd dürfte nur noch ein Zweikampf geworden sein.

Dieser Auffassung war auch Niedernjesas Trainer Christian Dreher, der bereits am Samstag – beim 1:2 in Bonaforth – einen Rückschlag hatte hinnehmen müssen. „Das merkst du halt, wenn dein Torjäger plötzlich nicht mehr an Bord ist“, so Dreher. 28-Tore-Mann Maurice Taubert wurde nach einer Partie gegen den SC Hainberg II vor einer Woche für mehrere Spiele gesperrt. Somit konnte der Tabellendritte im Duell mit dem Vierten nie den gewohnten Druck entfachen. Das lag aber auch an einer sehr engagierten Leistung des FC Niemetal, was Trainer Sebastian Gundelach nach dem 1:7 von Dramfeld gar nicht so selbstverständlich fand. Er meinte: „Ich habe heute großen Respekt vor meiner Mannschaft, die nach der Niederlage vom Freitag heute sehr gut zurückgekommen ist. Wir besitzen weiter noch die Chance, es an der Tabellenspitze zumindest spannend zu halten.“

Gundelach hatte erneut in der Startelf auf Abwehrstabilisator Dennis Hirsch und Mats Meier verzichten müssen. Trotzdem legte die Mannschaft eine blitzsaubere erste Hälfte hin, in deren Verlauf sie es aber verpasste, für einen beruhigenden Vorsprung zu sorgen. Lediglich einmal wurde gejubelt. Nämlich als Niedernjesa ein übler Fehlpass in der eigenen Hälfte unterlief und Fynn-Ole Dreyer mit einem Distanzschuss Danke sagte (43.). Bis dahin waren die Gastgeber lediglich zu zwei Distanzschüssen gekommen und auf der anderen Seite verpasste Dennis Schob, der einen unglücklichen Tag erwischte, das 2:0 nach Riemenschneiders zielgenauer Hereingabe. Die Gastgeber wirkten vorübergehend verunsichert, und fast mit dem Halbzeitpfiff war Dreyer mit einer Direktabnahme auf dem Weg zum Tor des Monats.

So schwungvoll ging es nach der Pause vor guter Zuschauerkulisse aber nicht weiter. Niedernjesa kam besser ins Spiel, wenn auch die Gäste nicht gerade eine Chancenflut zuließen. Aber immerhin: Jacki Weiß‘ Kopfball hätte schon genauso den Ausgleich bringen können wie der Pfostenkracher durch Marlon Weiß (66.). Die Frage tat sich auf: Würde es für den FCN noch für einen Dreier reichen? Das wurde vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit beantwortet: Bei einer von mehreren Ecken der Gastgeber verschätzte sich die Niemetaler Deckung und der eingewechselte Verteidiger Patrick Strauß köpfte zum verdienten 1:1 ins kurze Eck, denn zuvor war Niemetal mit seinen Kontern viel zu schlampig umgegangen. Richtig zufrieden mit der Punkteteilung war keine Seite. (Manuel Brandenstein)

FC Niemetal: Gerelt – D. Quentin, Wolny, Schäfer (57. Hirsch), Bolse – Vasile (82. K. Meier), Heditzsch, Krause, Dreyer (72. N. Quentin – Riemenschneider, Schob (52. M. Meier).

Tore: 0:1 Dreyer (43.), 1:1 Strauß (86.).