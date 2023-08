FCE will in der Verbandsliga oben dran bleiben

Von: Wilfried Hartmann

FCE-Torwart Nils Schneider (rechts) und Abwehrspieler Janis Wolff, sichern den Ball gegen den Zeilsheimer Eleazer Mensah. Archi © Wilfried Hartmann

Der FC Ederbergland steht vor einem richtungsweisenden Spiel in Zeilsheim.

Battenberg – Mit zuletzt vier gewonnen Pflichtspielen im Rücken, drei in der Meisterschaft und einem im Pokal, fährt der Fußball-Verbandsligist FC Ederbergland mit breiter Brust zum Spitzenspiel nach Zeilsheim (Anpfiff: Sonntag, 15.30 Uhr).

Tabellarisch verdient der Kick das Synonym Spitzenspiel noch nicht, da Zeilsheim recht schwer in die Saison kam. Mit vier Punkten steht die Elf von Trainer Michael Max Martin auf Rang elf. Dennoch zählen die Kicker aus der Frankfurter Vorstadt zu den großen Favoriten. Nahezu ein Komplettwechsel des Personals wurde vor der Saison vollzogen. Allerdings stehen zwei Spieler im Kader, die den FCE-Trainern bekannt sind. So spielt der aus Wiesenfeld stammende Laurin Vogt ebenso beim SVZ wie Jonas Herberg (ehemals VfB Wetter).

Clemens Drescher, Trainer der Ederbergländer, ist hörbar beeindruckt vom kommenden Gegner: „Zeilsheim hat nach vorn eine enorme Qualität mit Vogt, Gürsoy und Bianco. Kuhnert ist im Mittelfeld ein Unterschiedsspieler und hinten steht unter anderem mit Herberg, der vor meiner Zeit in Wetter spielte, große Erfahrung im Team. Starke Standards, viel Angriffspressing und gezielte lange Bälle“, ist Drescher voll des Lobes, wenn er die Zeilsheimer Mannschaft beschreiben soll. „Zeilsheim gehört zu dem Besten, was die Liga zu bieten hat.“

Die Heimelf ist für ihre Stärke auf eigenem Platz bekannt, allerdings hat auch Stärke der Zeilsheimer Kratzer. Gegen Neuling TuS Hornau kassierte man ein überraschendes 1:4 trotz Führung.

Es wird sicherlich ein heißer Tanz am Sonntagnachmittag, da der Ausgang des Spiels richtungsweisend sein kann. Gewinnt der FCE, beißt er sich in der Spitzengruppe fest. Gleichzeitig würde das einen Absturz des Meisterschaftsmitfavoriten Zeilsheim in die Abstiegsränge bedeuten. Entsprechend werden Vogt, Herberg und Co. zu Werke gehen. „Es kommt auf die gute taktische Mischung an. Wir werden keine 90 Minuten vorn drauf gehen. Aber verstecken werden wir uns auch nicht. Wir wollen unser Spiel durchziehen“, kündigt Drescher an. Sollte das gelingen, wäre schon ein Meilenstein für einen Punktgewinn erreicht.

Kapitän Mitze ist nach Sperre zurück

Der Kader gleicht dem vom Mittwoch, als der FCE gegen Breidenbach mit 3:0 die Oberhand behielt. Da die Sperre gegen Kapitän Simon Mitze abgelaufen ist, wird der wieder in die Innenverteidigung für Benedikt Schneider rücken. Ob der verletzungsanfällige Schneider im Sinne der Belastungssteuerung pausiert oder ein anderer Spieler auf die Bank muss, wusste Drescher noch nicht zu sagen. Zumal mit Felix Nolte wieder ein erfahrener Offensivkicker in die Startelf drängt. Fehlen werden in jedem Fall die Außen Eric Fuchs (Zerrung) und Moritz Graw (privat verhindert) sowie Verteidiger Jan Runzheimer (Probleme mit der Patellasehne).

Seine Einsatzchance auf der Außenbahn hat Burak Yavuz als Einwechselspieler gegen Breidenbach mit einem starken Auftritt genutzt. Gut möglich, dass auch er weitere Einsatzminuten beim Kick in Zeilsheim bekommt.