FCS-Trainer Ante Markesic sieht Umbruch als Chance

Von: Ralf Ohm

Ein Hoffnungsträger: Ante Markesic, der ehemalige Klasse-Stürmer, der als neuer Trainer beim 1. FC Schwalmstadt „etwas bewegen will“. © Friedhelm Eyert

Irgendwie ist es schon eine Rückkehr, auch wenn Ante Markesic nie für die 1. FC Schwalmstadt gespielt hat. Aber für den SC Neukirchen, der einst mit dem Top-Stürmer die Regionalliga unsicher machte. Es folgte eine vielversprechende Trainerkarriere des Kroaten. So erfolgreich, dass der 53-Jährige, der vor der Saison am Fünftenweg anheuerte, bereits als Hoffnungsträger beim heimischen Gruppenligisten durchgeht.

Schwalmstadt - Zurück in der Schwalm soll es mit dem einstigen Aushängeschild des Schwalm-Eder Fußballs nämlich wieder aufwärts gehen. „Ein Umbruch als Chance“ wie der neue FCS-Coach im HNA-Interview betont.

Ante Markesic, wie oft haben Sie in den letzten Wochen mit Ihrem Freund, Trainerkollegen und Ex-Schwalmstädter Coach Dragan Sicaja über Ihre neue Aufgabe beim 1. FCS gesprochen?

In der Tat. Wir kennen uns seit Ewigkeiten, sind immer im Austausch und besonders über Fußball. Natürlich haben wir häufig über meine neue Aufgabe gesprochen. Dragan hat mir den ein oder anderen Tipp gegeben, denn er kennt das Umfeld des FCS und auch die Spieler der Region. Und er will, dass wir Erfolg haben.

Was sind Ihre Gründe beim heimischen Gruppenligisten anzuheuern?

Nach vier Jahren in Eiterfeld hatte ich dort meine Ziele erreicht, das Projekt abgeschlossen. Und wollte eigentlich eine Pause machen. Björn Spanknebel, Schwalmstadts neuer Vorsitzender, hat mich frühzeitig angesprochen. Und mich irgendwie gekitzelt, etwas Neues zu machen. Ich habe gespürt, dass ich in Schwalmstadt etwas aufbauen und bewegen kann und dass man mich dort unbedingt will. Dazu kommen die guten Trainingsbedingungen und ein großes Zuschauerreservoir, was man sicherlich noch abrufen kann.

Ist das nicht ein Abstieg, nachdem Sie die SG Eiterfeld/Leimbach in kontinuierlicher Aufbauarbeit in die Verbandsliga geführt haben?

Auf keinem Fall. Als Aufsteiger aufsteigen ist ein tolles Gefühl. Doch ich kenne die Verbandsliga als Spieler und Trainer, für mich sind andere Dinge wichtiger.

Schwalmstadt ist nach Ihrer erfolgreichen Spielerkarriere Ihre fünfte Trainerstation. Ihre Entscheidung für den jeweiligen Verein haben Sie nach eigener Aussage immer auch von Menschen abhängig gemacht, die begeisterungsfähig sind und etwas bewegen wollen. Auf wen bauen Sie da besonders in Schwalmstadt?

Ich baue in erster Linie auf den neuen Vorsitzenden Björn Spanknebel und den Sportlichen Leiter Rifat Arifi. Sie halten sich an die getroffenen Absprachen, versuchen die gemeinsamen Vorhaben mit viel Engagement und Begeisterung umzusetzen. Mit Vedran Jerkovic habe ich auf und neben dem Platz eine Führungsfigur, die ebenso brennt und ein Vorbild für unsere jungen Spieler ist. Alexandru Moise und Niko Pepic bringen aus Eiterfeld die nötige Siegermentalität mit. Und mit Sacir Nikocevic haben wir einen erfahrenen Torwart, der das Umfeld bestens kennt.

Was sind Ihre Ziele mit der Mannschaft? Kurz- und mittelfristig?

Kurzfristig gilt es, eine stabile Mannschaft aufzubauen, denn wir stehen vor einem totalem Umbruch. Das ist kein Grund zur Panik, aber eine Herausforderung, die ich durchaus mag. Wenn uns das gelingt, werden wir eine gute Rolle in der Liga spielen. Ziel muss zumindest mittelfristig der Aufstieg sein, denn ein Verein mit diesem Umfeld gehört in die Verbandsliga. Man muss diesen Club wach küssen und dafür hart arbeiten.

Wie fällt Ihre bisherige Wechselbilanz aus? Wo wünschen Sie sich noch Verstärkungen?

Unsere Defensive steht und wird sehr kompakt sein. Wir brauchen noch ein paar offensive Leute, sowohl für den Angriff wie auch fürs Mittelfeld, müssen aber keine Eile haben. Zumal wenn verletzte Spieler wie Leonard Freund und Nick Allerdings zurück kommen. Ich will auch den Kader nicht aufblähen, 18 Spieler reichen.

Zu Ihren Maßnahmen gehörte zuletzt auch ein Alkoholverbot in der dritten Halbzeit. Müssen Ihre Spieler also auf das Bier nach dem Spiel zukünftig verzichten?

Verbote mag ich nicht. Aber jeder weiß, dass Alkohol direkt nach dem Spiel schädlich und nicht kompatibel mit Leistungssport ist. Die erste Mannschaft muss da auch ein Vorbild für die Jugend sein. Wichtig ist es, erst mal runterzukommen und auszulaufen. Was die Spieler im weiteren Verlauf des Abends machen, ist ihnen freigestellt.