Finale wird für SG Werratal zum Kinderspiel

Von: Manuel Brandenstein

Im Turnier ungeschlagen: Die Werrataler Bezirksligamannschaft verteidigte den Siegerpokal und durfte auch den Wanderpokal (rechts vorn) wieder ins Trophäen-Regal stellen. © Manuel Brandenstein

Die SG Werratal I hat auch die zweite Auflage des Udo-Reihert-Cups gewonnen. Der Endspielgegner war jedoch ein anderer als erwartet worden war.

Hedemünden – Sie mussten sich schon etwas motivieren, um den angemessenen Jubel für das Siegerfoto hinzubekommen. Zu eindeutig hatte Fußball-Bezirksligist SG Werratal das Endspiel des Udo-Reihert-Cups dominiert. 8:0 (5:0) hieß es gegen ein Team der SG Landwehrhagen/Benterode. So war es etwas kurios, dass sich eigentlich keiner der beiden Finalisten richtig freuen konnte.

Einen ernsthaften sportlichen Vergleich, wie ihn viele im Duell gegen den Kreisoberliga-Aufsteiger aus Staufenberg erwartet hatten, konnte es nicht geben, da die SG LaBe in erster Linie Spieler aus ihrer Zweiten aufbot. Sogar Trainer Christian Kühne bestritt einen 90-minütigen Einsatz. Am Tag zuvor – am Freitag – hatten die Gäste noch mit ihrer ersten Elf die Zweite der SG Werratal klar besiegt und waren so ins Finale eingezogen (5:0). Am Samstag stand dann ein völlig anderes Team auf dem Platz, das nur dank Torhüter Tom Norton nicht zweistellig verlor. Kein Wunder, dass die Wahl des nächsten Cocktails vielen Zuschauern spannender erschien als das Geschehen auf dem Spielfeld. Obwohl die Werrataler wirklich alles gaben, um für Unterhaltung zu sorgen und die Gäste sich wacker hielten. Für die Endspieltore sorgten Lukas Bock (3), Marc Glatter (2), Lucas Gutheil, Timon Alt per Strafstoß und Maik Hildebrand.

Zu verhindern war das alles wohl nicht, denn die Staufenberger hatten einfach zu viel zu tun: Am Freitag musste die Erste in Hedemünden antreten, da die Zweite abends ein Testspiel in Benterode bestritt. Und am Samstag wollte man sich im Finale des Söhrecups gegen den CSC 03 wohl nicht blamieren und schickte nun dort seine Besten hin.

Während der Werrataler Vorstand froh war, dass die Staufenberger überhaupt antraten, sprach Werratals Turniertrainer André Thüne seinen Spielern vermutlich aus dem Herzen: „Es war bemerkenswert, was der Verein hier über eine Woche lang auf die Beine gestellt hat, allerdings hätten alle ein besseres Finale verdient gehabt.“ In der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft sehr seriös gespielt und fünf Treffer erzielt. „Dass danach aber die Konzentration etwas nachlässt, ist auch verständlich“, so Thüne weiter.

Thüne möchte als Innenverteidiger in der kommenden Saison kürzertreten. „Wenn ich gebraucht werde, kann ich helfen. Wenn sich aber andere aus unserem großen Kader beweisen, lass ich ihnen gern den Vortritt“, so der 34-Jährige, der den Trainerposten nach der Urlaubsrückkehr von Matthias Weise wieder abgeben wird.

Im Spiel um Platz drei setzte sich die SG Reinhardshagen mit 4:1 gegen den Tuspo Weser Gimte durch. Die Tore für den Sieger markierten Lukas Salomon (3) und Dominik Munk. Für die Gimter, die bei drei Abseitstoren Pech hatten, traf Gian Luca Röhling. Salomon wurde mit insgesamt sieben Treffern auch Torjäger des Turniers. Gimtes neuer Co-Trainer Timo Jesswein, der im kleinen Finale für das Team verantwortlich war, zog ein positives Turnierfazit. Er sagte: „Das war eine kompakte Leistung. Wir haben zwar nicht alle Halbzeiten positiv gespielt, aber mit der Mehrzahl konnten wir sehr zufrieden sein.“ Im Turnierverlauf zeichnete sich ab, dass der Tuspo in einer an Qualität noch einmal zulegenden 1. Kreisklasse-Süd mit einer sehr jungen Mannschaft antreten wird.

Abschließend dankte Turnierleiter Harald Schuster allen Helfern, die erneut für eine tolle Woche gesorgt hätten. Im kommenden Jahr könne man sich vorstellen, den Udo-Reihert-Cup etwas später zu veranstalten. (Manuel Brandenstein)