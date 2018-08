4:2 im Regionalpokal der Frauen: Landau/Wolfhagen siegt in Zierenberg

Die Fußballerinnen der SG Landau/Wolfhagen stehen in der zweiten Runde des Regionalpokalwettbewerbs. Der Gruppenligist besiegte den unterklassigen TSV Zierenberg mit 4:2 (4:1).

Die Tore für die Gäste schossen Laura Frank (2), Anne Bausen und Franziska Heldt (Elfmeter). Auf der anderen Seite war Julia Kanngießer doppelt erfolgreich. In den ersten 45 Minuten war Landau/Wolfhagen überlegen, die Führung verdient. Nach der Pause legten die Gastgeberinnen zu und gestalteten die Partie ausgeglichen. Für das Siegerteam geht es am 15. August weiter. Dann ist die SG erneut im Pokal im Einsatz. In der ersten Runde des Waldecker Wettbewerbs tritt Landau/Wolfhagen beim SV Ittertal an. Unser Bild zeigt die zweifache Torschützin Laura Frank, die von Janica Schmidt attackiert wird. (hjx)Foto: Hofmeister