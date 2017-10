7:0 – Calden weiter in Torlaune

Calden. Die Fußballerinnen des TSV Jahn Calden bleiben nach dem Abstieg in der Hessenliga die Mannschaft der Stunde. Auch am Samstag gab es einen hohen Sieg: Mit 7:0 (2:0) fegte die Elf von Trainer Wolfgang Berndt den TSV Pfungstadt vom Kaiserplatz. Schon allein das Torverhältnis von jetzt 30:1 aus vier Spielen zeigt die Klasse der Mannschaft. Da die Konkurrenz aber schon bis zu sieben Spiele ausgetragen hat, sind die Caldener nur Vierte.

Die Hausaufgabe gegen die Gäste aus Südhessen war vom An- bis zum Abpfiff eine einseitige Angelegenheit. Die Jahn-Kickerinnen nahmen sofort das Heft in die Hand und sorgten mit Druck dafür, dass Pfungstadt kein Bein auf die Erde bekam. Bereits nach 30 Sekunden hatte Johanna Hildebrandt die Führung auf dem Schuh, verfehlte aber das Ziel knapp. Wenig später hatte Hildebrandt (3., 13.) aber ihr Visier besser justiert und schoss die Caldenerinnen mit 2:0 in Führung.

Dass man nur mit diesem Vorsprung in die Pause ging, lag auch mit an Pfungsstadts Torfrau Kimberely Kirchner. Sie brachte mit Glanzparaden am laufenden Band die Caldener Angriffswalze immer wieder zur Verzweiflung, parierte gar einen Strafstoß von Franziska Tux (19.). Arlene Rühmer war von Julia Dörr gefoult worden.

Nichts zu sehen war hingegen im ersten Durchgang von Pfungstadts Offensive. Die Gäste tauchten nicht ein einziges Mal gefährlich vor Jahn-Torwartin Marigona Zani auf.

Nach dem Seitenwechsel ging Calden sofort wieder in die geballte Offensive, wobei es nun Schlag auf Schlag ging. Fabienne Schlieper (46.), Johanna Hildebrandt (51.), Luisa Schanze (56.) und Leonie Klement (58.) machten das halbe Dutzend innerhalb von zwölf Minuten voll. Im direkten Gegenzug die einzige nennenswerte Gästechance durch Flora Griffin. Da musste Jahn-Keeperin Margiona Zani schon einmal kräftig zupacken. Ansonsten spielte sich das Geschehen nur vor dem Pfungstädter Kasten ab, die froh sein konnten, dass nur noch Fabienne Schlieper (86.) traf. Den Chancen nach war ein zweistelliger Jahn-Sieg möglich.

Calden: Zani - Schlieper, Oezdemir. Schanze (78., Becker), Rühzmer, Klement, Tux (70., Nuhn), Künzl, Hildebrandt, Schneider (65., Waldherr), Ludwig.

Von Reinhard Michl