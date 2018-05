Calden will ins Finale

Calden. Als Favorit gehen die Hessenliga-Fußballerinnen von Calden morgen ins Halbfinale des Hessenpokals. Zu Gast auf dem Kaiserplatz ist ab 14 Uhr die SG Bornheim – und gegen diesen Gegner hat Jahn noch eine Rechnung offen.

Vergangene Woche verdarben die Südhessinnen den Jahnerinnen ihre Feier zum 1. Mai. Die Bornheimerinnen, das Schlusslicht der Hessenliga, traten den Weg nach Nordhessen gar nicht erst an und gaben die Punkte an den Tabellenführer freiwillig ab. Viele Besucher des Festes gingen deshalb etwas früher nach Hause, zurück blieben enttäuschte Organisatoren.

Das sollen die Bornheimerinnen jetzt büßen. Die Mannschaft sei hochmotiviert, sagt Trainer Wolfgang Berndt. Seine Aufgabe sei es deshalb eher, etwas zu bremsen. „Für mich hat die Meisterschaft klare Priorität. Ich will nicht, dass sich jemand verletzt.“ Schließlich stünde in knapp zwei Wochen das vermutlich entscheidende Spiel um die Meisterschaft gegen Verfolger Rüsselsheim an.

Auch wenn der Trainer etwas bremst, einen Sieg hat man in Calden dennoch eingeplant. Schließlich will man ins Finale (der Gegner wird Rüsselsheim oder Eintracht Frankfurt sein) und dann möglicherweise dort gewinnen und in der DFB-Hauptrunde attraktive Gegner. Der HSV war schon in Calden, und auch Leverkusen war schon zu Gast.

Zunächst aber gilt es, die Bornheimerinnen zu schlagen. Beim Punktspiel vor einem halben Jahr gewann Jahn in Bornheim 7:0. (mrß)