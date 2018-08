Caldener Frauen triumphieren in Kiel

Brachte Calden in Führung: Arlene Rühmer (links). Am Ende sorgte Calden in Kiel für eine Überraschung und gewann mit 4:0. Archiv-Foto: Hofmeister

Calden. Für den Frauenfußball-Regionalligisten TSV Jahn Calden hat sich die weite Reise in den hohen Norden wahrlich gelohnt.

Mit einem überraschend hohen 4:0 (3:0)-Sieg beim Fünften der Vorsaison in der Regionalliga Nord, zog der Regionalligaaufsteiger in die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals ein und kann auf einen attraktiven Heimgegner hoffen.

Auch Jahn-Trainer Wolfgang Berndt zeigte sich vom souveränen Auftritt seiner Elf überrascht: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so deutlich ausgehen würde. Wir hätte vor der Pause sogar noch höher führen können.“ Eine Woche vor dem Ligaauftakt gegen Eintracht Frankfurt präsentierten sich die Nordhessinnen von Beginn an hellwach und sorgten schon in der ersten Halbzeit für eine Vorentscheidung.

Nach zwei Chancen von Johanna Hildebrandt und Sharon Braun sorgte Arlene Rühmer für die frühe Führung (10.). Nachdem sie mehrere Gegenspielerinnen stehen gelassen hatte, überwand sie mit einem Lupfer die Torhüterin. Danach hatte Rühmer noch eine weitere gute Chance, die Kiels Torhüterin mit einer Glanzparade vereitelte (24.). Für die beruhigende 2:0-Führung sorgte Jil Ludwig, als sie nach einem Pass aus dem Mittelfeld in die lange Ecke traf (30.). Kurz vor der Pause erhöhte im Anschluss an eine Ecke Esma Özdemir die aufgerückte Innenverteidigerin Franziska Tux per Kopf noch auf 3:0 (43.).

Kurz nach der Pause lenkte Kiels Tabea Lycke einen Özdemir-Schuss zum 0:4-Endstand ins eigene Tor (51.). Danach verwalteten die Gäste eher das Spiel, kamen aber zu weiteren Chancen durch zweimal Hildebrandt und einmal Ludwig. Auf der Gegenseite hatte Kiel Pech mit einem Lattentreffer (56.). Eine weitere Großchance verhinderte Jahn-Torhüterin Marigona Zani gegen Luiza Zimmermann (60.).

Calden: Zani - Merz, Schlieper, Tux, - Bock, Ludwig, Rudat (63. Schanze), Özdemir - Rühmer (80. Schäfer) - Hildebrandt, Braun (73. Piebrock). (zmw)