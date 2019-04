Caldens Frauen setzen in Freiburg auf ihre Torfabrik

Calden – Nach dem Pokalwochenende geht es für den TSV Jahn Calden in der Frauenfußball-Regionalliga mit dem Spiel am Sonntag (14 Uhr) beim SC Freiburg II wieder um Punkte.

Aus Kostengründen wird die Fahrt ins Breisgau eine Tagesfahrt, was zur Spielvorbereitung nicht ideal ist. Dafür stimmt die Form bei den Nordhessinnen, die mit drei Siegen und einem Unentschieden in der Liga sowie dem souveränen 7:1-Sieg im Hessenpokalspiel beim Hessenligisten Lütter gut aus der langen Winterpause herausgekommen sind.

Etwas schlechter lief es da für den SC, der nach der Niederlage in Nürnberg und den beiden Heimunentschieden gegen Forstern und Hegau beim 3:0-Sieg in Sindelfingen sein erstes Erfolgserlebnis feierte. In der Tabelle sind beide Mannschaften Nachbarn. Calden hat dabei als Tabellenachter vier Punkte Vorsprung auf die Bundesligareserve.

Diesen Vorsprung will Jahn-Trainer Wolfgang Berndt mit einem Punktgewinn wahren: „Das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Wir können aber selbstbewusst in dieses Spiel gehen.“ Eher ungern erinnert er sich an das Hinspiel, als seine Elf mit 1:2 verlor. Damals war seine Mannschaft im Abwärtstrend. Das ist aber momentan anders. „Wir wollen in diesem Monat den Klassenerhalt perfekt machen“, richtet Berndt den Blick noch ein wenig nach unten.

Angesichts von nur fünf Punkten Rückstand auf Rang vier können sich die Jahnerinnen aber auch noch weiter nach oben orientieren, wenn sie das schwere Restprogramm erfolgreicher als in der Hinrunde gestalten. Gegenüber Freiburg hat Calden sowohl in der Abwehr als auch im Angriff Vorteile. Während beim SC drei Spielerinnen mit fünf Treffern beste Torschützinnen haben bei den Jahnerinnen Sharon Braun, Johanna Hildebrandt, Arlene Rühmer und Jil Ludwig zusammen 40 Tore geschossen. zmw