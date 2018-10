Caldens Fußballerinnen hoffen auf drei Punkte: Zurück in die Erfolgsspur

+ Mit der Hessenauswahl U17 erfolgreich: Lena Wiegand.

Nach den ersten beiden Niederlagen will der Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden in seinem Heimspiel am Sonntag (11 Uhr) auf dem Kaiserplatz gegen den SC Freiburg II wieder punkten. War die Niederlage beim Spitzenreiter Forstern noch sehr unglücklich, so waren die Jahnerinnen beim 0:3 am Wochenende bei Sand II erstmals die klar unterlegene Mannschaft.