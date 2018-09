Frauen-Teams treten auswärts an

Wolfhagen. Auswärts bestreiten an diesem Wochenende die heimischen Fußballerinnen ihre Spiele

Gruppenliga

Nach zwei Siegen und einem Remis auf eigenem Platz will in der Gruppenliga die SG Landau/Wolfhagen beweisen, dass sie auch auswärts gewinnen kann. Am heutige Samstag, 16 Uhr, stehen die Vereinigten bei der FSG Gudensberg auf dem Prüfstand.

SG-Spartenleiter Hartmut Schröder blickt der Aufgabe mit viel Zuversicht entgegen, warnt seine Spielerinnen jedoch eindringlich davor, den Gastgeber zu unterschätzen. „Gudensberg, in der vergangenen Runde noch in Spielgemeinschaft mit Ellenberg, war in der Vergangenheit immer ein unangenehmer Gegner für uns. Für mich ist die Mannschaft eine der spieltechnisch besten in der Klasse und zählt damit zum Kreis der Meisterschaftsmitfavoriten.“ Das bekam Landau/Wolfhagen schon in der vergangenen Runde zu spüren, als es in Gudensberg nur zu einem 3:3-Remis reichte. Für die aus Zierenberg gekommenen beiden SG-Neuen, Torfrau Sabrina Wandrei und Stürmerin Laura Frank gibt es ein Wiedersehen mit guten Freunden: Elf ehemalige Zierenberger Spielerinnen bilden aktuell den Gudensberger Stammkader.

Regionale Oberliga

Nach drei Heimsiegen will in der regionalen Frauenfußball-Oberliga der TSV Zierenberg jetzt auch auswärts erstmals die volle Ernte einfahren. Am Samstag, 19 Uhr, gastieren die Warmetalkickerinnen an der Kasseler Schulstraße bei der TSG Wilhelmshöhe II. Das ist keine unlösbare Aufgabe für den Tabellendritten, hat die zweite Wilhelmshöherr Gartnitur doch ihr bislang einziges Spiel verloren.

Dennoch darf der TSV den Ggegner nicht unterschätzen, sonst könnte sich die Erfahrung vom Spiel in Volkmarsen widerholen, wo es eine unnötigen 3:5-Niederlage gab. Gewinnen die Zierenbergerinnen, würden sie bis auf einen Punkt zum spielfreiehen Spitzenreiter Großalmerode aufschließen.

Kreisliga A

In der Kreisliga A Kassel tritt die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen am heutigen Samstag, 17 Uhr, beim SV Seigertshausen. Die gastgebenden Schwälmerinnen konnten noch kein Spiel gewinnen und sind Schlusslicht. Doch für die Vereinigten wird es mit Sicherheit kein Spaziergang werden. Über welches kämpferische Potenzial die Gastgeberinnen verfügen, bewiesen sie aber bei ihrem bisherigen einzigen Erfolgserlebnis, als sie den Liga-Mitfavoriten Obermelsungen ein 2:2 abtrotzten. Jetzt will Seigertshausen die volle Ernte, die Breunaerinnen, die bisher erst ein Spiel gwannen, müssen sich also auf ein kämpferisches Spiel einstellen. (zih)