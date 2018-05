TuS Viktoria Großenenglis setzt auf Trost gegen Wetzlar II

Großenenglis. Spannung in der Frauenfußball-Hessenliga: Drei Spieltage vor dem Ende schwebt die halbe Liga im Abstiegskampf. Mittendrin TuS Viktoria Großenenglis.

Auf dem siebten Platz liegend ist die Situation für die Borkenerinnen trügerisch. Zwar fehlen nur drei Punkte auf den sechsten Rang. Aber eben diese drei Zähler Vorsprung sind es auch nur auf das Tabellenschlusslicht, sogar nur einer auf den ersten Abstiegsplatz. Da ist ein Heimerfolg gegen FSV Hessen Wetzlar II (5.) fast schon Pflicht (Sa. 17 Uhr).

„Wir sind uns der gefährlichen Situation bewusst. Unsere Ausgangslage ist trotzdem gut, weil wir alles in der eigenen Hand haben“, stellt Viktoria-Trainer Daniel Döring klar. Für sein Team spricht, dass es im Vergleich zu allen anderen Abstiegskonkurrenten zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Drei der fünf restlichen Partien finden zu Hause statt. „Deshalb gehen wir ohne Angst und Druck in die Spiele“, sagt Döring.

Wagner fehlt aus privaten Gründen

Dabei wollen die Gastgeberinnen wie bei den konstant starken Leistungen in den drei Begegnungen zuvor eine gesunde Balance zwischen offensivem Pressing und defensiver Kompaktheit finden. Nur das Ergebnis sollte im Gegensatz zur Vorwoche (1:3 in Gläserzell) positiver gestaltet werden. Dafür braucht es eine bessere Chancenauswertung. Denn die Döring-Schützlinge versiebten beste Möglichkeiten. Wie auch Joker Sophie Trost. Die aber nun womöglich, weil Anna-Lena Wagner fehlt (privat verhindert), die Gelegenheit bekommt, es gegen die Zweitliga-Reserve besser zu machen. Eine Alternative zu Trost wäre Rückkehrerin Luise Hertel, die ebenfalls in die Stammformation drängt.

Neben der Abschlussschwäche wurde in der Spielanalyse auch auf das Abstellen der individuellen Fehler und dem besseren Verteidigen der Standardsituationen eingegangen. Um nicht abermals gegen einen „machbaren Gegner“ (Döring) unnötig ins Hintertreffen zu geraten. Was jedoch angesichts der Qualität von Spielerinnen wie Julia Christ (3 Zweitligaspiele), Ann-Kathrin Kundermann und Mara Bonnert (8 Hessenliga-Tore) kein Ding der Unmöglichkeit wäre. Und beim Blick auf die ausgeglichene Liga böse Folgen haben könnte.