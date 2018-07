Flexibilität als Schlüssel beim TuS Viktoria Großenenglis

Großenenglis. Auf ein Neues: Der TuS Viktoria Großenenglis geht in seine dritte Hessenliga-Saison.

Nach der zuletzt nervenaufreibenden Spielzeit, die trotz zwischenzeitlicher Abstiegsgefahr dank eines fulminanten Schlussspurts auf dem beachtlichen fünften Tabellenplatz endete, hofft Frauenfußball-Trainer Daniel Döring auf eine sorgenfreie Runde.

„Wir wollen frühzeitig den Klassenerhalt sichern und unsere starke Platzierung zumindest bestätigen“, sagt der TuS-Coach, der in der bisher gut verlaufenen Vorbereitung den Grundstein für sein Unterfangen legen will. Hierfür steht dem 34-Jährigen der gleiche Kader zur Verfügung. Wichtig ist ein guter Start beim Auftaktspiel am 11. August gegen Aufsteiger Lütter. Danach folgt ein hartes Programm mit Partien in Neu-Isenburg, gegen Lollar und in Rüsselsheim.

Neue Kapitänin gesucht

Änderungen gibt es dennoch. Einerseits muss sich der Übungsleiter für eine neue Spielführerin entscheiden, weil Julia Faupel das Amt aufgrund ihres Studiums abgegeben hat. Andererseits haben Reserve-Akteurinnen mit guten technischen Fertigkeiten wie Lisa Heideroth und Rojin Balica in der ersten Trainingsphase bis zur Kaderbekanntgabe Ende Juli die Chance, sich zu empfehlen. Wie auch Sophie Trost und Nina Dietrich, die verletzungsbedingt zuletzt weniger Spielanteile bekamen, sich nun aber als Ersatz für die Stammspielerinnen Anna-Lena Wagner, Jana Schwaab, Faupel und Johanna Pospich aufdrängen sollen.

Vize-Kapitänin Pospich sieht die Konkurrenzsituation gerade im Sturm positiv. „Alle sind hoch motiviert und wollen unbedingt einen Startelfplatz erobern“, sagt die Angreiferin, die an ihrer eigenen Torquote (3 Treffer) arbeiten will. Um noch mehr Chancen herauszuspielen, liegt der Schwerpunkt neben den Fitnesseinheiten darauf, neue Spielsysteme einzuüben. „Wir müssen flexibler werden, falls der Gegner sich gut auf unser Spiel einstellt“, weiß Döring.

Die Neuzugänge Yasmin Höse (TSV Mardorf), Selina Vialon (Eintracht Baunatal), Katharina Lanzke und Torhüterin Celine Ziegler (beide eigene Jugend) dürften zunächst vor allem in der Gruppenliga Spielpraxis sammeln.