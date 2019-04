Frauenfußball: Jahn Calden will Favoritenrolle gerecht werden

Seinen guten Lauf will der Frauenfußball-Regionalligist TSV Jahn Calden mit einem weiteren Sieg am Sonntag (11 Uhr) auf dem Kaiserplatz gegen den SV Frauenbiburg fortsetzen.

In der Vorwoche zeigte sich das durch den guten Start aus der Winterpause gewonnene Selbstvertrauen der Nordhessinnen, als sie sich beim SC Freiburg II von einem 0:1 nicht beeindrucken ließen und am Ende einen 3:1-Sieg feierten. Das war der vierte Sieg im fünften Ligaspiel nach der Winterpause.

Vom Tabellenplatz haben sich diese Ergebnisse noch nicht bezahlt gemacht, doch bei einem weiteren Sieg sollten sie sich vom achten Platz verbessern. Frauenbiburg droht hingegen im vierten Regionalligajahr nach den Plätzen drei, zwei und acht als Zwölfter und Drittletzter der Abstieg. Zwar gelang in der Vorwoche im Kellerduell gegen den Letzten Sindelfingen ein 4:1-Sieg, doch beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz sieben Punkte.

Um doch noch die Liga zu halten bedarf es daher jetzt überraschender Erfolge. Eine Überraschung in Calden will Jahn-Trainer Wolfgang Berndt mit seiner Mannschaft verhindern: „Wir sind gut drauf und nehmen die Favoritenrolle an. Das Spiel wird aber kein Selbstläufer. Wir müssen es konzentriert angehen.“

Im Hinspiel mussten sich die Jahnerinnen mit einem 1:1-Remis zufrieden geben. Damals hatte seine Mannschaft aber nach einem guten Saisonstart einen kleinen Hänger. Das soll sich diesmal nicht wiederholen.

Personell hat Berndt dabei durch die Rückkehr der in Freiburg fehlenden Jil Ludwig, Luisa Schanze im Mittelfeld sowie Natalie Merz in der Abwehr die Qual der Wahl. Angesichts einer starken Ersatzbank dürften die Jahnerinnen das Spiel entsprechend konzentriert angehen, um sich mit weiteren drei Punkten und einem noch besseren Tabellenplatz zu belohnen.