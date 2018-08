Fußballerinnen im Pokal bei Holstein zu Gast: Jahn Calden für Kiel gerüstet

Ab durch die Mitte: Spielführein Arlene Rühmer will ihr Team in Kiel zum Sieg führen.

Ein Wunschlos ist das Erstrundenspiel am Sonntag (14 Uhr) im DFB-Pokal beim Nord-Regionalligisten KSV Holstein Kiel für die Fußballerinnen des TSV Jahn Calden sicherlich nicht.

Nach dem mit dem 2:1 zum insgesamt fünften Mal gewonnenen Hessenpokal gegen den Regionalligisten Eintracht Frankfurt hatten die Nordhessinnen auf ein Heimspiel gehofft. Nun steht die weite Reise in den hohen Norden an, wo der Regionalliga-Aufsteiger nicht im Holstein-Stadion des Männer-Zweitligisten, sondern auf den Waldwiesen spielen wird.

Die Chancen beim Fünften der Vorsaison, die zweite Runde zu erreichen und dann auf dem Kaiserplatz einen attraktiven Erstligisten zu empfangen sind aber durchaus realistisch, denn die Caldenerinnen können auf eine starke Vorbereitung zurückblicken, wo sie bis auf das 1:1-Remis beim Südwest-Regionalligisten Schott Mainz alle Testspiele erfolgreich gestalteten.

In der Vorwoche gewannen sie auch noch die Generalprobe gegen den Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld knapp mit 4:3. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Berndt scheint für das schwere Pokalspiel in Kiel bestens gerüstet zu sein, so dass ein Weiterkommen keine Überraschung wäre. (zmw)