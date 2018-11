TuS Viktoria Großenenglis ist ausgeschieden 

Der TuS Viktoria Großenenglis wachte im Erstrundenspiel des Frauenfußball-Hessenpokals zu spät auf und schied mit 0:1 (0:1) beim MFFC-Wiesbaden aus.

Damit endete ein erfolgreiches Jahr 2018 für die Borkenerinnen mit einer unglücklichen Niederlage. „Wir sind in der ersten Hälfte nicht mit ihrem offensiven System klargekommen. Das war entscheidend“, erklärte TuS-Trainer Daniel Döring, dessen Team sich wieder einmal auf die glänzende Celine Ziegler verlassen musste, die alleine vier Großchancen der Gastgeberinnen durch ihr starkes Torwartverhalten bei Eins-gegen-Eins-Situationen zunichtemachte.

Einmal war jedoch auch die 16-Jährige geschlagen, als Stephanie Jarosch den ersten Fehler in der TuS-Defensive bestrafte und die Fußballerinnen aus der Landeshauptstadt völlig alleingelassen in Führung brachte (15.).

Eine Folge der taktischen Fehler des Viktoria-Mittelfelds, das sich häufig zu tief in die eigene Spielhälfte zurückfallen ließ. Und so der Heimelf von Trainer Mike Machwirth viele Freiheiten gewährte. Kurz vor der Pause dann aber doch die erste Topchance für die Viktoria: Mareike Wanner, die für die kurzfristig ausgefallene Julia Stemmler in die Startformation rückte, brachte den Ball präzise in den MFFC-Strafraum, wo Kapitänin Carina Jäger im Duell mit der klasse reagierenden MFFC-Torfrau Svenja Rode jedoch nur zweite Siegerin blieb.

Nach dem Seitenwechsel trat die ohne fünf Stammkräfte angetretene Auswärtsmannschaft – unter anderem spielten die eigentlichen Reserve-Akteurinnen Lara Wessel und Lisa Heideroth – zwar präsenter in den Zweikämpfen auf, vielversprechende Chancen blieben aber lange Zeit Mangelware. Erst in der Schlussphase wehrten sich die Gäste entschlossener gegen das drohende Aus, aber weder Jana Schwaab mit einem Freistoß (70.) noch die eingewechselte Nele Knauff, die nur den Pfosten traf (80.), schafften es, eine mögliche Verlängerung herbeizuführen.

„Die Niederlage geht in Ordnung. Trotzdem müssen wir uns bei unseren Spielerinnen für eine tolle Hinrunde bedanken“, stellte die TuS-Vorsitzende Birgitt Faßhauer trotz des Ausscheidens klar. Was angesichts der positiven Ligabilanz durchaus berechtigt ist.

Großenenglis: Ziegler - Körbel (46. Knauff), Festor, Winter, Unzicker (70. Dietrich) - Jäger, Hertel (58. Heideroth) - Wanner, Schwaab, Wessel - Pospich.