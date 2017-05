Hundelshausen siegt, steigt aber trotzdem ab

Hundelshausen. Einen ganz bitteren vorletzten Spieltag in der Kreisoberliga erlebten die Fußballerinnen von Rot-Weiß Hundelshausen. Im Kellerduell gegen den SV Seigertshausen feierte das Team von Trainer Tizian Rode zwar einen 1:0 (1:0)-Erfolg, steigt aber dennoch ab. Denn zeitgleich gewann der Drittletzte Dynamo Kassel mit 1:0 in Reichensachsen und kann deshalb am letzten Spieltag nicht mehr von den Rot-Weißen eingeholt werden.

Melanie Stenger machte in der 38. Minute mit ihrem Tor des Tages den erst vierten Saisonsieg der Hundelshäuserinnen perfekt. Durch den Erfolg zogen die Gastgeberinnen in der Tabelle an Seigertshausen vorbei auf den vorletzten Rang. Insgesamt war es aber erst das zwölfte geschossene Tor im 19. Spiel. Zu wenig, um die Liga zu halten. „Das war ein richtig gutes Spiel von uns, bei dem der Druck der vergangenen Wochen abgefallen ist. Der Abstieg ist aber bitter. Es wird weiter Frauenfußball in Hundelshausen geben. Wie und mit wem es weitergehen wird, ist unklar. Der Verein will einen kompletten Neuanfang“, sagt Rode. Am letzten Spieltag muss Hundelshausen beim Tabellendritten TSG Wilhelmshöhe II antreten.

FCH auf Abstiegsplatz

Ebenfalls kurz vor dem Abstieg aus der Bezirksliga Braunschweig (Staffel 2) steht das Frauenteam des FC Hebenshausen. Der Aufsteiger kassierte am vorletzten Spieltag gegen die Oberliga-Reserve von Sparta Göttingen eine heftige 0:5 (0:4)-Niederlage, die bereits zur Pause feststand. Weil der Tabellenvorletzte VfV Oberode gegen den Dritten aus Breitenberg zu einem torlosen Remis kam und nun punktgleich mit Hebenshausen ist, rutschte der FCH wegen des schlechteren Torverhältnisses auf den vorletzten Rang – den ersten Abstiegsplatz – ab.

Zum Saisonfinale am kommenden Samstag muss der FC Hebenshausen nun in Breitenberg mindestens einen Punkt holen und darauf hoffen, dass Oberode in Bernshausen leer ausgeht. – Tore: 0:1 Baumgarten (18.), 0:2 Schrader (25.), 0:3 Göbel (29.), 0:4 Wistuba (41.), 0:5 Rapetti (52.). (raw)