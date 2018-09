Jens Günsch: „Wir führen die Talente an die 2. Bundesliga heran“

Allendorf-Eder. Viel Wert auf eine qualifizierte Ausbildung und Förderung seiner Spielerinnen, aber ebenso viel Wert auf qualifizierte Trainer legt der FSV Hessen Wetzlar. Der Verein, bei dem der Allendorfer Jens Günsch verantwortlich ist für Sponsorenmanagement und Marketing, spielt mit seiner ersten Mannschaft in der 2. Frauen-Bundesliga.

Und hat Talente aus der Region an Bord, wie Günsch im Interview berichtet. „Der Frauenfußball insgesamt ist hochwertiger geworden“, findet Günsch, der einst schon den DFC Allendorf trainierte.

Der FSV Hessen Wetzlar ist in der 2. Frauen-Bundesliga angekommen. Welche Bedeutung hat ein solcher Bundesligist für den Fußball auf Kreisebene etwa hier in Frankenberg.

Jens Günsch: Durch die seit dieser Saison eingeführte eingleisige 2. Bundesliga Frauen sind der Anspruch und die Anforderungen hochwertiger geworden. Der Leistungsbereich ist groß und das bietet fußballerisch begabten Talenten die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln. Durch die Nähe zwischen Wetzlar und etwa Frankenberg, Waldeck, Korbach ergibt sich die Gelegenheit für Spielerinnen, mal den Sprung in den Leistungsbereich zu wagen oder sich bei einem Besuch im Stadion ein Bild von der Entwicklung im Frauenfußball zu machen.

Mit Emelie Huhn – um nur eines zu nennen – hat ein heimisches Talent den Sprung in die Wetzlarer Erste geschafft. Eine Ausnahme, oder schlummern mehr Talente auf dem Land?

Günsch: Wir fördern unsere Talente und das betrifft nicht nur Emelie Huhn, sondern auch Lisann Kaut aus dem Raum Marburg, übrigens derzeitige aktuelle U19-Nationalspielerin, und Vivien Reese aus dem Raum Wetter. Alle wurden an die 2. Bundesliga herangeführt. Außerdem befinden sich mit Greta Schwalenstöcker aus Korbach und meiner Tochter Julia Günsch aus Rennertehausen derzeit zwei weitere Talente aus der Region in unserer Nachwuchsabteilung und spielen mit der U 16 in der Hessenliga.

Nach welchem Konzept wird im FSV Hessen Wetzlar gearbeitet, um erfolgreich im Frauenfußball zu sein?

Günsch: Grundsätzlich setzen wir auf Ausbildung und Förderung im Verein innerhalb unserer Nachwuchsarbeit. Hierbei wollen wir Anlaufpunkt für Mittel- und Nordhessen sein und die erkannten Talente weiter entwickeln. Gleichzeitig setzen wir auf Kooperationen mit anderen Vereinen und streben diese in Nordhessen, also auch hier in der Region, an. Die stetige Weiterentwicklung des Vereins wollen wir vorantreiben, dabei jedoch die Bodenständigkeit nicht verlieren.

Frauenteams sind im Kreis Frankenberg rar gesät: Es gibt nur noch den DFC Allendorf und den SV Battenhausen, daneben noch den TSV Bottendorf. Woran liegt das?

Günsch: Ich glaube, das liegt an der fehlenden Perspektive. In vielen Jungenmannschaften spielen Mädchen und sind hier durchaus in der Lage mit zu halten. Mit wachsendem Alter jedoch weicht die anfängliche Euphorie und Begeisterung zum Fußball dem Ehrgeiz, sich einer anderen Mannschaft oder einem anderen Verein anzuschließen. Irgendwann ist einem Einsatz in einem Jungenteam eine Grenze durch Regularien des Fußballverbands gesetzt. Den von Ihnen angesprochenen Vereinen gilt mein größter Respekt. Sorgen sie doch mit ihrer Arbeit und Unermüdlichkeit dafür, dass es doch noch Frauenteams mit Tradition gibt. Dies gilt im Übrigen auch für den TSV Korbach und die SG Landau/Wolfhagen.

Was wünschen Sie sich von talentierten Spielerinnen oder solchen, die es werden wollen?

Günsch: Wünschenswert wäre es, dass junge Spielerinnen frühzeitig mal Kontakt zu den Vereinen mit Frauenteams aufnehmen und vielleicht ein Training mit absolvieren. Somit erhöht sich der Spielerkader der Mannschaft und der Verein kann eventuell über ein weiteres Frauenteam nachdenken. Außerdem muss ich erneut die eigene kontinuierliche Nachwuchsarbeit hervorheben.

