Jubel nach Langefelds Tor

Großer Einsatz: Jana Hildebrand von der TSG Kammerbach (links) klärt in dieser Szene vor der späteren Torschützin Carlina de Matos Martins vom TSV Korbach. Foto: Per Schröter

Kammerbach. Mit einem ebenso überraschenden wie verdienten 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen den bisherigen Spitzenreiter TSV Korbach sicherten sich die Gruppenliga-Fußballerinnen der TSG Kammerbach einen völlig unerwarteten Punkt.

„Das war vor allem in kämpferischer Hinsicht eine herausragende Leistung“, freute sich Thomas Eckert. Nachdem im Vorfeld bereits Denise Jahnert, Luisa Friedrich, Corinna Sander und Roksana Purcelewska hatten passen müssen, war der Trainer nach den kurzfristigen Absagen der beiden erkrankten Gina Richter und Alisa Gerbig vor allem im Defensivbereich zu Umstellungen gezwungen gewesen.

Seine Maßnahme, gegen den haushohen Favoriten aus Korbach mit nur einer Stürmerin spielen zu lassen und das defensive Mittelfeld durch Leonie Meyer zu verstärken, zeigte von Beginn an Wirkung. Zwar hatten die Gäste erwartungsgemäß zunächst mehr vom Spiel und erarbeiteten sich mit ihren drei schnellen und körperlich robusten Angreiferinnen auch einige kleinere Chancen, doch das erste echte Ausrufezeichen setzten die Kambas. Nach einem Eckstoß wurde Hanna Wieber, die in der vergangenen Saison noch das Tor gehütet hat, am Samstag erstmals von Beginn an auf dem Feld stand und ihre Sache bis zur verletzungsbedingten Auswechslung auf der rechten Außenbahn ausgezeichnet machte, im Korbacher Strafraum gefoult. Den folgenden Elfmeter aber hielt TSV-Torfrau Steinbach und der Nachschuss landete neben dem Gehäuse (16.). Das erste Tor des Spiels fiel dennoch nach einer Standardsituation: Nach einer Ecke der Korbacherinnen sprangen gleich drei TSG-Spielerinnen am Ball vorbei und die im Strafraum lauernde Carlina de Matos Martins brauchte aus fünf Metern nur den Fuß hinzuhalten. Im zweiten Durchgang ließ Thomas Eckert seine Mädels dann noch früher attackieren, was die Gäste aus dem Tritt brachte.

Nachdem Lucia Langefeld und Leonie Meyer zunächst jeweils in aussichtsreichen Positionen gescheitert waren, sorgte Langefeld 20 Minuten vor Schluss für den verdienten und umjubelten Ausgleich..

TSG Kammerbach: Rehbein – Hildebrandt, Sennhenn, Schäfer, Hildebrand – Wieber (37. Friederich/85. Kummer), W. Eckert, Umbach, Langefeld – Meyer – L. Eckert.

Tore: 0:1 Martins (26.), 1;1 Langefeld (70.). (per)