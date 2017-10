Klarer Derbyerfolg für Lispenhäuserinnen

Lispenhausen. Der SCL landete im Derby der Fußball-Gruppenliga Fulda einen Kantersieg.

Der SC Lispenhausen ließ auch im Kreisderby gegen die FSG Raßdorf/Bosserode nichts anbrennen und landete mit dem 10:1 (6:1) seinen sechsten Erfolg in Folge.

Der Trainer der Gastgeber, Uwe Schögin, hatte nach dem deutlichen Sieg zunächst ein Kompliment für die unterlegenen Wildeckerinnen parat: „Hut ab, dass das stark dezimierte Team bis zur letzten Minute durchgehalten hat.“ Fünf Stammkräfte fehlten, die Ersatzbank blieb verwaist.

„Lispenhausen war spielerisch und läuferisch einfach besser, dem hatten wir auch nichts entgegenzusetzen“, sagte FSG-Betreuer Uwe Schäfer, der Trainer Peter Langer an der Linie vertrat. Sein Team habe zwar gekämpft und so gut es ging auch dagegengehalten, aber mehr war einfach nicht drin, resümierte Schäfer.

Von Beginn an entwickelte sich ein einseitiges Spiel, in dem Theresa Frölich mit einem Doppelpack den Torreigen eröffnete. Beim 1:0 wurde sie schön von Sarah Klee freigespielt, beim zweiten Treffer konnte sie nach Carolin Peters Schuss abstauben. Mit dem 3:0 durch Alina Stöhr, die ohne große Gegenwehr in den Strafraum eindringen durfte und erfolgreich abschloss, war die Partie schon bereits so gut wie gelaufen.

Daran änderte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch FSG-Torjägerin Lara Heinzerling nichts, die nach feiner Einzelleistung die Kugel beherzt im langen Eck versenkte. Denn Frölich stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand fast unbedrängt wieder her.

Alina Stöhr und erneut Frölich, die in ihrem Tordrang im ersten Spielabschnitt nicht zu bremsen war, machten noch vor dem Pausenpfiff das halbe Dutzend voll. Es sollte aber für die Wildecker noch schlimmer kommen. Stöhr knallte die Kugel von der Strafraumgrenze zum 7:1 unter die Latte, und Dorothea Klee stand nach einer Ecke von Selina Reichardt goldrichtig. Sie vollendete zum 8:1. Die Schlusspunkte setzte Stöhr, die zunächst einen langen Ball von Peter aufnahm und rechts unten ins Eck traf (84.). In der Schlussminute schloss sie einen Alleingang erfolgreich ab. Mit ihren fünf Treffern führt sie nun auch mit insgesamt 14 Treffern die Torjägerinnenliste der Gruppenliga an.

Am Kirmesfreitag, 6. Oktober, 19 Uhr, möchte die Schögin-Elf gegen die SG Dittlofrod/Körnbach ihre die blütenreine Weste behalten. Allerdings dürfte dies im Vergleich zum dem Derbysieg ein wenig schwieriger werden. (bt)

SC Lispenhausen: Leimbach - Peter, Schögin, Schmidt (46. Krauß), Stöhr, Dorothea Klee, Frölich, Sarah Klee (46. Herdt), Schumacher (65. Rode), Reichhardt, Schumann.

FSG Raßdorf/Bosserode: Caroline Heinzerling - Natalie Schmidt, Hollstein, Höpfner, Schäfer, Bachmann, Westermann, Karolina Schmidt, Gottwald, Lara Heinzerling, Schuchardt.

Tore: 1:0, 2:0 Frölich (4., 10.), 3:0 Stöhr (22.), 3:1 Lara Heinzerling (28.), 4:1 Frölich (30.), 5:1 Stöhr (40.), 6:1 Frölich (42.), 7:1 Stöhr (52.), 8:1 Dorothea Klee (64.), 9:1, 10:1 Stöhr (84., 90.).

Schiedsrichter: Marco Börner (SG Iba/Machtlos). Zuschauer: 100

Von Thomas Becker