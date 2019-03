Regionalliga: Achtungserfolg für Caldener Frauen

Calden – Mit einer 1:1 (1:1)-Punktteilung endete das erste Spiel des neuen Jahres für den Frauenfußball-Regionalligisten TSV Jahn Calden auf dem heimischen Kaiserplatz gegen den SC Sand II.

Zwar mussten sich die Jahnerinnen nach zuletzt drei Siegen nur mit einem Punkt begnügen, doch sprang dieser Punkt gegen den Tabellenzweiten heraus, der zudem in den letzten 15 Spielen 14 Mal gewann und einmal Unentschieden spielte.

Jahn-Trainer Wolfgang Berndt war vor diesem Hintergrund mit dem Spiel seiner Mannschaft und dem Ergebnis nicht unzufrieden: „Das Ergebnis geht in Ordnung. In der ersten Halbzeit hatten wir Vorteile, in der zweiten Halbzeit hatte Sand II leichte Vorteile.“

Den besseren Start erwischten die Caldenerinnen, die zunächst das Spiel bestimmten. Als SC-Torhüterin Jule Baum einen Schuss nicht festhalten konnte, gelang Arlene Rühmer aus dem Gewühl heraus das frühe 1:0 (6.). Diese Führung gab den Jahnerinnen weiteren Auftrieb. Sie hatten mehr vom Spiel, konnten sich aber nur Halbchancen durch Johanna Hildebrandt, Sharon Braun und Jacqueline Künzl erspielen.

Etwas überraschend fiel in der 34. Minute der Ausgleich, als Angela Migliazza Jana Schiffhauer mit einem Distanzschuss überraschte. Von diesem Gegentreffer konnten sich die Gastgeberinnen aber recht schnell wieder erholen. Nach einem Pass von Luisa Schanze an die Strafraumgrenze zu Braun war Baum rechtzeitig zur Stelle, um diese Möglichkeit zu bereinigen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bestimmten die Gäste das Spiel, ohne sich klare Chancen herauszuspielen. Mitte der zweiten Halbzeit gestaltete Calden das Spiel wieder ausgeglichen. Die beste Chance hatte dabei Braun, als sie auf Höhe des Elfmeterpunktes knapp am Tor vorbeischoss (68.). Ansonsten gab es bis zum Schlusspfiff höchstens noch Halbchancen.

Calden: Schiffhauer - Özdemir, Schlieper, Rudat, Künzl (66. Schäfer) - Bock, Schanze (61. Wiegand), Ludwig, Rühmer - Hildebrandt, Braun.

Sand II: Baum - Leopoldes, Zirnstein, Schöppl, Campos - Streif (46. Milbradt), Gavat - Rotzinger, Frank (76. Dong), Migliazza - Kurek.

Tore:1:0 Rühmer (6.), 1:1 Migliazza (34.).

Zuschauer: 95.

Schiedsrichterin:Vanessa Körper