TSV Jahn Calden: Hoffen auf guten Saisonausklang

Verteidigerin mit Offensivqualitäten: Laurina Bock (rechts, hier gegen Sindelfingens Emilie Rapp ) will mit Calden zum Saisonabschluss siegen.

Um einen vernünftigen Saisonausklang geht es für den Frauenfußball-Regionalligisten TSV Jahn Calden, der am Sonntag auf dem heimischen Kaiserplatz sein letztes Spiel gegen den SV Alberweiler bestreitet. Anpfiff ist um 14 Uhr.

In der Tabelle geht es für beide Mannschaften um nicht mehr allzu viel. Nach der klaren 0:4-Niederlage beim Meister und Zweitligaaufsteiger Ingolstadt fielen die Caldenerinnen auf den siebten Platz zurück. Für den Aufsteiger ist das kein schlechtes Ergebnis. „Wir sind zufrieden, möchten aber noch auf einen Rang nach oben klettern“, sagt Jahn-Trainer Wolfgang Berndt.

Gewinnt seine Elf, kann sie den einen Punkt besseren Sechsten Crailsheim vielleicht noch überflügeln.

Da es nach dem Spiel ein gemütliches Beisammensein mit den Anhängern geben soll, würde ein gutes Ergebnis für eine noch bessere Stimmung sorgen.

Für Berndt und seine Mannschaft ist das Spiel aber auch im Hinblick auf das am 1. Juni stattfindende Hessenpokal-Halbfinale beim Hessenligisten Wiesbaden von Bedeutung. Zur Vorbereitung auf diese Begenung will Berndt möglichst die Elf ins Rennen schicken, die auch in der Landeshauptstadt auflaufen wird.

Das Spiel vor eigenem Publikum und den Hessenpokal vor Augen wollen sich die Caldenerinnen noch einmal von ihrer besten Seite zeigen und besser als bei der 1:3-Hinspielniederlage abschneiden. Alberweiler hat nach einer starken Saison zuletzt etwas abgebaut und in der Vorwoche zu Hause gegen den Absteiger Sindelfingen mit 0:1 verloren.

Die größere Motivation dürfte dabei am Ende den Ausschlag geben, ob es ein freudiger oder etwas getrübter Saisonausklang werden wird. zmw