TSV Zierenberg baut auf den Nachwuchs im Frauenfußball

Zierenberg. „Alle guten Dinge sind drei.“ Dieser volkstümlichen Redensart wollen die Fußballfrauen des TSV Zierenberg richtungsweisend und zukunftsorientiert Wahrheitsgehalt verleihen.

Nach dem Abstieg aus der Hessenliga im vergangenen Jahr und der Fortsetzung der Talfahrt mit dem Abstieg vor wenigen Wochen aus der Verbandsliga Nord zeichnete sich nach fast 40 Jahren das Aus des seit Herbst 1979 bestehenden Frauenfußballs im Warmetal ab.

Den dritten Gang in Folge in die Tieferklassigkeit verordnete sich die TSV-Sparte selbst. Statt in der Gruppenliga zu spielen, wollen die TSV-Kickerinnen aus freien Stücken in der Oberliga Kassel einen Neuanfang mit überwiegend Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchsbereich wagen.

Lothar Werner, jahrzehntelang verantwortlich für den Zierenberger Mädchenfußball, Neutrainer Sascha Loraine, Co-Coach Mateusz Zakrewski, Siena Kanngießer, Inka Walther und Jörg Meister gehören zur Abteilungsleitung.

„Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit es bei uns mit dem Frauenfußball weitergeht und im Warmetal nicht das Totenglöckchen geläutet werden muss“, sagt Werner.

Hauptgrund der sportlichen Talfahrt waren vordergründig personelle Probleme. Hatten sich nach dem Hassenligaabstieg über 15 Spielerinnen abgemeldet, dadurch musste auch die in der Gruppenliga spielende zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb genommen werden, so setzte sich der personelle Aderlass in der diesjährigen Winterpause und nach dem Verbandsligaabstieg ungebremst fort.

+ Wollen dafür sorgen, dass es mit dem Frauenfußball in Zierenberg wieder aufwärts geht: Lothar Werner, Siena Kanngießer, Inka Walther und Jörg Meister (von links). © Foto: Michl

Aus dem Seniorenbereich halten lediglich Julia Kanngießer, Janica Schmidt, Imke Wenderoth, Vanessa Jekel, Stefanie Heyde, Sarah Rueda, Antonia Gruß, Katja Völker, Sarah Davies und Sarah Landinghof-Schmidt auch weiterhin dem TSV die Treue, wobei die beiden letztgenannten Spielerinnen aus familiären Gründen eine Pause einlegen werden.

Neben den erfahrenen Spielerinnen wird die bisherige Zierenberger B-Mädchenmannschaft den Grundstock für das zukünftige Oberliga-Team bilden. Mit Annalisa Margraf, Hannah Höster, Rebekka Hugk, Chiara Bätzing, Juline Makel, Sina Barton, Viktoria Bechert und Mareike Kloppmann wechseln acht talentierte Mädchen in das Damen-Team.

Komplettiert wird der Kader mit ehemaligen Zierenberger B-Mädchen, die von anderen Vereinen zurückkehren beziehungsweise zuletzt pausierten.

Dies sind Patricia Wölbing, Sarah Thielemann, Monique Makel, Sarah Riemenschneider, Louisa Schneider und Kim Scheuermann.

Unterm Strich stehen Trainer Sascha Lorain über 20 Spielerinnen zur Verfügung, mit denen er in der am 11. August beginnenden Punktspielrunde einen Neustart wagen will. „Natürlich werden wir alles versuchen, um oben mitzuspielen. Primär soll meine neue Mannschaft aber erst einmal Schritt für Schritt zu einer Einheit zusammenschweißen.“