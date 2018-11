Viele Spielerinnen sind angeschlagen: Personalsorgen bei Jahn Calden

Calden. Der Trainer der Caldener Regionalliga-Fußballerinnen Wolfgang Berndt ist eine Art Anti-Hummels.

Mats Hummels, der Abwehr-Spieler des FC Bayern München begründete seine mäßige Leistung bei der Niederlage gegen Borussia Dortmund mit seinem angeschlagenen Gesundheitszustand. Berndt hingegen hat nach Niederlagen seiner Elf noch nie auf Krankheiten seiner Mädels verwiesen, obwohl er angesichts eines ausgedünnten Kaders schon manchmal dazu Grund gehabt hätte.

Auch gestern wollte er die dünne Personaldecke nicht groß kommentieren. „Viele sind angeschlagen, manche krank“, meinte er nur. Torfrau Marigona Zani, Jil Ludwig, Luisa Schanze, Natascha Rudat und und und. Es gibt derzeit keum eine Spielerin beim Tabellenachten, der total fit ist. Beim Training am Mittwoch gab es denn auch ein Novum in Calden: „Wir haben nur mit acht Spielerinnen trainieren können“, sagt Berndt. Wer am Sonntag mit nach Frankfurt fahren könne, werde sich erst heute und morgen herausstellen. Erst dann auch könne er sich abschließende Gedanken um die Aufstellung machen.

Das Personalpech trifft Calden zur ungünstigen Zeit. Anders als die meistern Männermannschaften hat das Frauenteam noch einige Spiele vor sich. Und mit Frankfurt steht nun das Spiel gegen den Tabellensechsten an, der „leistungsmäßig mit uns auf einem Niveau ist“, so Berndt.

Und: Die Frankfurter werden mit Sicherheit hoch motiviert in das Spiel gehen. Denn Calden ist für die Frankfurter ein rotes Tuch. Im Finale des Hessenpokals verloren die Frankfurterinnen gegen das Aushängeschild des nordhessischen Fußballs. Der Gegner wird auf Revanche sinnen, vermutet Berndt. Chancenlos sieht er seine Elf aber nicht. Mit einem Punkt wäre Berndt angesichts der Personalmisere zufrieden. Die Wiederholung des Hinspielergebnisses wäre ein Traum: Das gewann Jahn mit 3:2. Torschützinnen waren Rudat (2) und Ludwig. Doch ob sie am Sonnag, Anstoß 14 Uhr, spielen können, ist ungewiss.