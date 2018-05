Viktoria sichert sich mit 2:2 gegen Ueberau den fünften Platz

Großenenglis. Mit dem fünften Platz beendeten die Fußballerinnen des TuS Viktoria Großenenglis die Hessenliga-Saison. Zum Abschluss erkämpfte Großenenglis ein 2:2 (0:2) gegen die SG Ueberau, weil Johanna Pospich und Anna Lena Wagner mit ihren Treffern eine Aufholjagd belohnten.

„Wir haben eine gute Rückrunde hingelegt, was wir unserem Trainer Daniel Döring zu verdanken haben, der uns wieder stark gemacht hat“, freute Wagner die Hessenligasaison. Von Beginn boten die Gäste eine starke Leistung und gaben alles, um den Abstieg in die Verbandsliga Süd noch zu verhindern. Phasenweise führte Überau die Viktoria sogar vor. Bereits nach fünf Minuten klingelte es im von Simona Weber letztmals gehüteten Tor des TuS. Nach einem schwach abgewehrten Ball war Lea Völger zur Stelle und traf zum 0:1.

Nur zwei Minuten später hatte TuS-Akteurin Lea Unzicker mit einem Schuss an den Querbalken Pech. Danach folgten hochkarätige Möglichkeiten der Südhessinnen, die Tamina Weichel und Lea Völger vergaben (11., 14.). Nele Janssen traf nur den Pfosten (15.). Folgerichtig fiel dann das 0:2 durch Petra Hoffmann (21.). Danach wurde Großenenglis besser. Noch ohne Lohn, denn Mareike Wanner setzte einen Freistoß an den Querbalken und Jana Schwaab scheiterte an Gästetorhüterin Burger (34., 35.).

„Das war eine schwache Leistung, die wir geboten haben“, gab Coach Döring zu und sah dann eine deutliche Steigerung seines Teams. Mit einem Kraftakt holten sich die Gastgeberinnen die Platzhoheit zurück, auch wenn Ueberau stets gefährlich blieb. Die emsige Johanna Pospich belohnte die Viktoria mit dem Anschlusstreffer, als sie sich im Strafraum durchsetzte, Burger umspielte und einschoss (68.). Die Viktoria wollte mehr und das gelang Anna-Lena Wagner aus halbrechter Position zum 2:2 (86.). Die Gäste warfen alles nach vorn, doch Großenenglis hielt dem Druck stand. „Wir sind nicht heute abgestiegen, sondern in der Vorrunde, in der wir unser Können nicht gezeigt haben“, sagte SG-Trainerin Petra Wolf mit Tränen in den Augen.(zvw)