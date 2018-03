Das Wiedersehen mit dem Ex-Trainer

Kammerbach. Mit dem Heimspiel gegen den TSV Obermelsungen melden sich die Gruppenliga-Fußballerinnen der TSG Kammerbach am Samstag aus der Winterpause zurück (16 Uhr).

Viereinhalb Monate sind seit dem letzten Pflichtspiel vergangen. Damals unterlag das Team von Trainer Matthias Dehnhardt beim Tabellenzweiten klar mit 1:8 und schloss die Hinrunde mit gerade mal fünf Punkten aus neun Spielen als Achter und damit Drittletzter ab. Allerdings hat Schlusslicht Hombressen/U. zwei Spiele weniger ausgetragen als die TSG und der Vorletzte Mardorf ein Spiel weniger. Die Kammerbacherinnen stecken also mitten im Abstiegskampf.

„Wir haben den Möglichkeiten entsprechend gut trainiert und gehen einigermaßen optimistisch in die Rückrunde“, sagt Dehnhardt. Zwar sei auf dem Sportplatz in Kammerbach während der Wintermonate nicht viel gegangen. „Aber wir haben auf dem Nebenplatz ein 15 mal 15 Meter großes Rasenstück gefunden, auf dem wir mit dem Ball arbeiten konnten“, so der Coach. Immer wieder sei man auch auf das Fitnesscenter oder das Schwimmbad ausgewichen.

Dass seine Mädels das Fußballspielen während der langen Pause nicht verlernt haben, zeigten sie am vergangenen Sonntag beim einzigen Testspiel, in dem sie auf Kunstrasen dem SC Lispenhausen, immerhin Spitzenreiter der Gruppenliga Fulda, knapp mit 1:2 unterlagen. „Da haben wir eine richtig gute Leistung geboten“, betont Dehnhardt, in dessen Kader sich personell nichts geändert hat. Vanessa Brandt (nach Hundelshausen) und Katharina Axt (Obermelsungen) haben den Verein verlassen, kamen aber in der Vorrunde nur selten oder gar nicht zum Einsatz.

Neben der Rückkehr der Teamkollegin gibt es am Samstag auch ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Karl-Martin Weinzierl, der inzwischen den TSV Obermelsungen übernommen hat. „Das wird ein ganz schweres Spiel für uns“, glaubt Dehnhardt. Das Hinspiel hatte sein Team unglücklich mit 0:2 verloren. „Vielleicht können wir den Spieß ja diesmal umdrehen“, hofft der TSG-Coach, der auf einen gelungenen Rückrundenauftakt spekuliert. (per)