Zierenberg verliert auch in Gläserzell

Zierenberg. Im Duell der Kellerkinder der Frauenfußball-Verbandsliga musste sich der TSV Zierenberg beim SV Gläserzell II mit 1:4 (0:0) geschlagen geben und durfte damit als Schlusslicht den Heimweg aus Osthessen antreten.

Die Warmetalerinnen von Trainer Marvin Pötter traten mit dem so genannten letzten Aufgebot an. Im Klartext: der Kader bestand gerade einmal aus elf Spielerinnen, die Ersatzbank blieb leer. Zwischen die Pfosten musste Betreuerin Diana Leck. Bereits im ersten Durchgang dezimierte sich das TSV-Team durch zwei Verletzte, trotzdem boten sie den Gastgeberinnen bis zur Pause Paroli.

Nach dem Seitenwechsel aber ging Zierenberg dann doch die Luft aus. Die Kräfte schwanden, was Sarah Kurth (47., 57.) und Paulina Eckard (72., 82.) zählbar zum Gläserzeller Sieg nutzten. Zierenberg steckte aber nicht auf, wurde dafür mit dem Ehrentreffer durch Rebecca Weber (87.) belohnt.

Neuanfang im Gespräch

Wie es bei den Warmetalerinnen, die im Vorjahr aus der Hessenliga absteigen mussten, jetzt auch in der Verbandsliga diesen bitteren Weg gehen müssen, weitergeht, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Marvin Pötter: „Vermutlich werden wir nicht in der Gruppenliga antreten, sondern in der Kreisoberliga Kassel einen Neuanfang wagen.“

Zierenberg: Leck - Gerhardt, Müller, Thielmann, Geppert, Davies, Wagner, Schmidt, Rueda, Lattemann, Weber. (zih)