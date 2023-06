Allein zwischen Männern: Maryam Ghazi absolviert am Freitagabend im Herrenteam des TSV Imbshausen ein Punktspiel

Von: Marco Washausen

Im Trikot des TSV Imbshausen wird Maryam Ghazi am Freitagabend ein Punktspiel in einem Herrenteam bestreiten. Gegner ist die SG Altes Amt II. Angefangen mit dem Fußball hat sie in Northeim. © TSV Imbshausen

Vor einem guten halben Jahr machte der niedersächsische Fußballverband den Weg frei und erlaubte es Frauen, in Herrenteams mitzuspielen. Am Freitagabend (19 Uhr) geschieht nun durchaus Historisches im Fußballkreis Northeim/Einbeck, wenn der TSV Imbshausen in der 2. Kreisklasse 1 die SG Altes Amt II empfängt.

Imbshausen – Dann steht nämlich mit Maryam Ghazi eine Frau auf dem Platz und kickt an der Seite von Männern um drei Punkte. Wir haben uns vorab mit ihr unterhalten.

Frau Ghazi, mal ehrlich: Wie nervös sind Sie, wenn Sie an Freitag denken?

Maryam Ghazi: Schon ein bisschen. Wir spielen gegen Altes Amt. Da habe ich viele Freunde in der Mannschaft. Aber ich versuche, mir nicht zu viel Druck zu machen.

Ihr Verein hat vor rund vier Wochen angekündigt, dass Ihr Debüt naht. Was hat sich seitdem getan?

Ghazi: Ich bin von ziemlich vielen Leuten, die ich nicht kannte, angesprochen worden. Das war mir erstmal ein bisschen unangenehm, aber auf der anderen Seite hat es mich gefreut. Vielleicht kann ich eine Art Vorbild für Frauen und Mädchen sein. Vielleicht trauen sich noch ein paar mehr in Männerteams. Das würde mich freuen.

Wie hat das mit dem Fußballspielen bei Ihnen angefangen?

Ghazi: Das war damals beim JFV Northeim. Ich war sieben oder acht Jahre alt und bin mit meinen beiden Brüdern mitgegangen. Sie haben wieder aufgehört, aber ich bin am Ball geblieben. Ich habe dann bei den D- und bei den B-Mädchen in Northeim gespielt. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Irgendwann wollte ich andere Sportarten ausprobieren - zum Beispiel Basketball und Tanzen. Das wurde meinen Eltern neben der Schule aber zu viel. Also habe ich mit dem Fußball aufgehört, dann aber doch recht schnell gemerkt, dass ich den Ball lieber am Fuß als in der Hand habe.

Wie kam es nun aber dazu, dass Sie am Freitag für das Herrenteam des TSV Imbshausen auflaufen?

Ghazi: Mein Freund ist vor drei Jahren dorthin gewechselt und ich gehöre mittlerweile zum Betreuerteam. Ich wollte einfach wieder gern beim Fußball dabei sein. Ich hatte in der letzten Zeit viele Anfragen von Frauenteams, aber ich brauche immer wieder neue Herausforderungen.

Und dann haben sie angefangen, mit den Männern mit zu trainieren.

Ghazi: Genau. Man darf allerdings nicht vergessen, dass ich vorher jahrelang kein Fußball mehr gespielt hatte. Man verlernt das zwar grundsätzlich nicht, aber es dauert schon eine Weile, bis man wieder drin ist. Gerade in den Zweikämpfen und in Sachen Schnelligkeit. Aber jetzt ist es so weit. Mein Trainer Mark Degenhardt hat grünes Licht gegeben. Am Freitagabend gegen Altes Amt bin ich als rechte Außenverteidigerin dabei.

Wie haben denn Ihre Mitspieler reagiert, als beim Training plötzlich eine Frau mit auf dem Feld stand, die einen Platz in der Mannschaft haben möchte?

Ghazi: Richtig gut. Da gab es auch kein Kopfschütteln oder so etwas. Das sind ja alles Freunde von mir, da habe ich sehr viel Zuspruch bekommen. Ich war ja als Betreuerin sowieso immer dabei. Jetzt dann eben auch als Spielerin.

Und wenn das Debüt am Freitag glatt geht, dann sieht man Sie auch in der nächsten Saison auf den Plätzen der Region?

Ghazi: Auf jeden Fall. Das Spiel ist keine einmalige Sache. Ich will dauerhaft am Ball bleiben.

(Marco Washausen)