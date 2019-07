Bei Eintracht Northeim freut man sich die Oberliga

Aufsteiger rüstet personell kräftig auf

+ © Eintracht Northeim Mit sechs Neuzugängen wurde der Kader des FC Eintracht Northeim nach dem Aufstieg in die Oberliga verstärkt. Das erste Pflichtspiel bestreitet das Team am 18. August im Niedersachsenpokal. © Eintracht Northeim

Northeim – Seit Mitte Juli bereiten sich die Fußballerinnen des FC Eintracht Northeim auf ihre erste Saison in der Oberliga vor. Und das überaus erfolgreich. Ein Turnier in Hebenshausen wurde nach drei deutlichen Siegen (12:0 gegen Gladebeck, 7:2 gegen Sparta Göttingen II, 6:0 gegen Groß Schneen) souverän gewonnen. Es folgten ein Wochenend-Trainingslager in Silberborn und diverse weitere Einheiten.