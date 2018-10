Börner Treffer setzt Spitzenreiter matt

Breitenberg. Mit einem völlig überraschenden 1:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Spitzenreiter SV Germania Breitenberg haben sich die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfV Oberode in der Tabelle auf Platz neun verbessert und den Vorsprung auf Schlusslicht Nesselröden auf vier Punkte vergrößert.

Das Tor des Tages fiel in der 60. Minute. Nach einem Einwurf von Diana Schlicker-Maerz und der Verlängerung von Christina Barke setzte sich Theresa Börner im gegnerischen Sechzehnmeterraum gut durch und ließ SV-Schlussfrau Selma Möller mit ihrem Schuss keine Abwehrmöglichkeit.

Gegen die spielerisch überlegenen Breitenbergerinnen hatte sich das Team von Trainer Michael Schulz zuvor von Beginn an voll reingehängt und mit allem was sie haben dagegengehalten. Nach dem Führungstreffer versuchte Breitenberg zwar noch einmal alles, den Spieß doch noch umzudrehen, biss sich aber an der starken Oberöder Defensivabteilung ein ums andere Mal die Zähne aus. „Das war eine großartige Mannschaftsleistung“, freute sich Schulz am Ende über drei unerwartete Punkte.

VfV Oberode: S. Börner – Hasani – Friedel, Schlicker – Menger, Kahlke – Högele, Barke, Ganter (67. Wiesner) – T. Börner, Diedrich.

Tor: 0:1 T. Börner (60.).

