Eintracht Northeim feiert mit Derby gegen RW Göttingen sein Debüt in der Oberliga

Prominenter Neuzugang: Kurz vor dem Saisonstart in der Oberliga präsentierte Trainer Florian Becker mit Anna-Lena Riedel eine weitere Verstärkung.

Premiere im Gustav-Wegner-Stadion! Erstmals wird am Sonntag ab 11 Uhr ein Frauenfußballteam des FC Eintracht Northeim um Punkte in der Oberliga kämpfen. Als Derbygegner hat sich der ESV RW Göttingen angesagt.

Die Eisenbahnerinnen um Trainer Kevin Martin, der auch die Herren der SG Rehbachtal coacht, haben zum Auftakt 4:0 gegen Renshausen gewonnen. Northeim hat seinerseits bereits den 5:1-Pokalsieg in Hildesheim auf der Habenseite verbucht. „Das ist der Moment, auf den wir jetzt acht Wochen in der Vorbereitung hingearbeitet haben. Wir sind hoch motiviert und wollen dieses für den Verein historische Spiel gewinnen“, sagt Trainer Florian Becker.

Und dem gelang - in Zusammenarbeit mit dem Eintracht-Vorsitzenden Tim Schwabe - noch ein dicker Transfercoup. Denn mit Anna-Lena Riedel hat der Klub noch eine prominente Verstärkung für die 1. Mannschaft aus dem Ärmel gezaubert. Die U19-Nationalspielerin wechselt vom USV Jena an die Rhume. Dort absolvierte sie - trotz ihrer erst 19 Jahre - bereits 30 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga. Hinzu kommen sieben Einsätze für Nachwuchs-Nationalmannschaften. Ihre sportlichen Wurzeln hat Riedel beim SV Eintracht Gieboldehausen. Von dort führte der Weg über die SVG Göttingen nach Jena.

„Natürlich ist Anna-Lena eine Verstärkung für unser Team“, sagt Becker, der aber noch offen lässt, ob sie bereits am Sonntag zum ersten Einsatz kommt. „Sie ist erst in dieser Woche bei uns ins Training eingestiegen. Wir erledigen jetzt alle Formalitäten und werden dann sehen, was möglich und sinnvoll ist.“

Fest steht auch, gegen wen die Northeimerinnen im Achtelfinale des Niedersachsenpokals antreten müssen. Sie empfangen am Donnerstag, 3. Oktober, ab 13 Uhr den FC Geestland im Gustav-Wegner-Stadion.

In der Bezirksliga trat Gladebeck am Mittwoch zu einem vorgezogenen Spiel an.

TSV Groß Schneen - TSV Gladebeck 4:4 (3:2).Gemischte Gefühle hatte Trainer Sacha Lange: „Wegen des späten Ausgleichs zum 4:4 waren wir anfangs natürlich enttäuscht. Am Ende sind wir aber doch eher stolz, nach einem 0:2 und einem 1:3 zurückgekommen zu sein.“ - Tore: 1:0 Zani (11.), 2:0 Zblewski (16.), 2:1 Wüstefeld (28.), 3:1 Zblewski (33.), 3:2 Schäfer (39.), 3:3 Gießler (48.), 3:4 Wüstefeld (63.), 4:4 Zblewski (88.).

Sonntag geht es für die Gladebeckerinnen mit dem Derby beim SV Moringen weiter. Anstoß ist um 12.30 Uhr. Eintracht Northeim II gastiert bereits Freitag ab 18.30 Uhr beim VfV Oberode.